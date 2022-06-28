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    Yazla birlikte karavanlara ilgi arttı

    Karavan sahibi sayısı ve karavanları ağırlayan kamp alanları koronavirüs salgını ile birlikte arttı. İzole tatil arayışının artırdığı ilgi, karavanı bugün ayrıcalıklı bir yere taşıdı.
    • 28.06.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 17:05
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    Yazla birlikte karavanlara ilgi arttı

    Karavan üreticileri de bu araca olan ilgi ile üretimlerini artırdı. Gün geçtikçe daha fazla girişimci, karavan yapmak için sektöre giriş yaptı.

    Arz da talep de karşılıklı gelişirken karavan fiyatları da artışa geçti.

    Yazla birlikte daha fazla kişi karavan arayışına girdi

    Özellikle okulların kapanması ile birlikte aileler için tatil dönemi başlamış oldu. Tatil planları içine karavanı da almak isteyenlerin arayışları, internetteki aramalar ve satışları da hızlandırdı.

    Karavan, otel tatiline alternatif

    Tatil bütçesini doğru yönetmek isteyenler otel tatiline alternatif bir arayış içerisine girerken, karavan tatili yapmak son dönemin en dikkat çeken kalıcı tatil seçeneklerinden bir tanesi olmayı başarıyor.

    Karavanla tatilde doğa var

    Karavanla çıkılan tatillerde konaklanılan kamp alanlarında elektrikten suya, her türlü destek varken ortak kullanım alanlarında tuvalet ve banyo ihtiyaçları da karşılanabiliyor. Ancak karavanlı tatillerde mutlaka doğa ile iç içe olunan, biraz zor ama bir o kadar da keyfili ve ekonomik bir tatil sizi bekliyor.

    karavan

    Doğanın tadını çıkarmak isteyenler kamp ekipmanlarına yöneldi

    AA'nın haberine göre, tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenler karavanlara yönelirken, karavan hayatının olmazsa olmazı kamp ekipmanlarına yönelik ilgi de arttı. Bir önceki ay verilen uyku tulumu ilanları geçen yıla oranla yüzde 91 artış gösterdi. 2021 yılı Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında hem pratik hem de kamp deneyimini doyasıya yaşamaya olanak tanıyan ekipmanlardan tabure, sandalye ve masa kategorisinde verilen ilanlarda yüzde 51, mat, kampet ve yatak kategorisinde verilen ilanlarda yüzde 27 ve yön bulma malzemeleri için verilen ilanlarda yüzde 24 artış yaşandı.

    karavan


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