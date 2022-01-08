Yazlık fiyatlarında geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 artış yaşandı

Pandemiyle birlikte daha çok tercih edilen yazlık evlerin fiyatları geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 artış gösterdi. Yabancı turistlerin şubat ayında kiralama yapmasına karşı, yerli turist uyarıldı.

2019'da turizm rekoru kıran Türkiye, 2022 yılında da koronavirüse rağmen yeni bir rekor bekliyor.

Yerli turistin koronavirüs nedeniyle daha çok tercih ettiği yazlık evlerde kontrat dönemi başladı.

Yazlıkların kiralandığı platformlarda ve emlakçılar, ocak ayı itibariyle yazlık sahipleriyle yeni kontratlar imzalıyor.

Yazlık evlere yalnızca yerli turist değil, yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor.

FİYATLAR YÜZDE 40 ARTTI

Tatillerin vazgeçilmezi olan yazlık evlerin fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 artmasının yanında, yaz sezonuna yaklaşıldıkça kiralarının daha da artacağı tahmin ediliyor.

"YERLİ TURİST KIŞ DÖNEMİNDEN PLANLAMA YAPMALI"

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in yaptığı haberde sektör oyuncuları, "Yabancı turist şubat-mart gibi yazlık kiralaması yapıyor ancak yerli turist mayıs gibi arıyor. Bu dönemde fiyatlar daha da artmış olacak. Aynı zamanda da yer bulmakta da zorluk yaşanabilir. Yazlık kiralamak isteyen yerli turist bu yıl kış döneminden planlama yapmalı" diyor.

SAHİL ŞERİDİNDE EN AZ ARTIŞ YÜZDE 40

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Üyesi Yeliz Patıroğlu, sektörde ocak ayının kontrat dönemi olduğunu belirterek, "Şu anda ev sahipleriyle görüşme halindeyiz. Genel ev kiralarında yaşanan artışı yazlık kiralamalarında da görüyoruz. Bu yıl sahil şeridindeki fiyatlar sezona minimum yüzde 40 artışla başlayacak." dedi.

2+1 GÜNLÜK BİN LİRADAN BAŞLAYACAK

Kaş-Kalkan bölgesinde geçen yıl denize uzak, standart bir apartman dairesindeki 2+1 bir dairenin günlük fiyatının 600 TL olduğunu anlatan Patıroğlu, "Bu yıl böyle bir dairenin günlük kirası 1.000 TL'den başlayacak. Yaz sezonunda 1.300 liraya kadar yükselebilir. Yine 3+1 bir daire 2.200 TL iken bu yıl günlük 3 bin TL'den başlayacak. 4+1 bir villa 4 bin TL iken bu yıl 5.5-6 bin TL'den başlayacak" diye konuştu.

"AYLIK KİRALAMA YAPMIYORLAR"

Bu dönemde sahil hattındaki birçok ev sahibinin 12 aylık kiralamayı tercih etmemeye başladığını anlatan Patıroğlu, "Aylık 4 bin TL kiradan vermek yerine yaz sezonunda günlük o parayı almak istiyorlar. Kış döneminde ise daha çok eve tadilat vs. gibi işlemler yapmaya başladılar. Bu bölgede aylık kiralık ev bulmak zorlaştı" ifadelerini kullandı. Ev sahiplerinin önceki yıllarda fiyatı dolar ve euro üzerinden belirleyip TL ile kira aldığını anlatan Patıroğlu, şöyle devam etti:

"Ancak bazı ev sahipleri bu yıl direkt dolar ya da euro ile kiralama yapmak istiyor. Yabancıyı önceliklendiriyorlar."