Yedi ayda 17,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yapıldı Türkiye'de bakıma ihtiyaç duyan kesime, ailelerin yanında bakılması için maddi destek veriliyor. Evde Bakım Yardımı aylık ödemeleri 4 bin 336 liradan 5 bin 97 liraya çıkartıldı.

AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal devlet gereği ayrıcalıklı kesime aylık ödemeler yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin, temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 4 bin 336 liradan 5 bin 97 liraya çıkarıldığı açıklandı.

Engelli bireylerin aile yanında bakımlarının desteklenmesi amaçlanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında bakımlarının desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Aile bütünlüğünün korunması isteniyor

Bu yardımla bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu anımsatan Göktaş, engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini belirtti.

"Toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz"

Geliştirdikleri bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Toplam 17,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık"

Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2023 Ocak-Temmuz döneminde vatandaşlarımıza toplam 17,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerini temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla 4 bin 336 liradan 5 bin 97 liraya çıkararak, hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık.

Temmuz'daki destek 2,8 milyar lira oldu