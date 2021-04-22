YEK-G belgesine sahip firmalara rekabet avantajı

Türkiye'de faaliyet gösteren yenilenebilir enerji ekipmanı üreticisi ihracatçı firmalar, enerji üretimlerini yenilenebilir kaynaklarından sağladıklarını belgelediklerinde avantaj yaşayacak.

Avrupa Birliği'nin (AB), Yeşil Mutabakat kapsamında sınırda karbon vergisi uygulamasına hazırlanması ve ABD'nin de benzer uygulamalara gidecek olması, yenilenebilir enerji ekipmanı üreten ülkelerin stratejik adımlar atmasını gerektiriyor.

Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) ile kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağladığını kanıtlayan firmalar, bu belgelerle ihraç hakkı elde edecek.

EPİAŞ BELGE PİYASASI GELİYOR

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ), YEK-G belgelerinin ticaretinin yapılabilmesi için oluşturulacak piyasayı haziranda işletmeye alması bekleniyor.

Firmalar, ürettikleri her bir megavatsaat elektrik için bir adet YEK-G belgesi oluşturulabilecek ve bu belge elektriğin üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay süreyle geçerli olacak.

YEK-G PİYASASI SAYESİNDE REKABET AVANTAJI

Aynı zamanda sıfır karbon hedeflerinin giderek küresel piyasaların gündemine oturduğu bu dönemde, Türk firmalar YEK-G piyasası sayesinde rekabet avantajı yakalayacak.

Küresel ölçekte, AB'nin 2050'ye kadar, Çin ve Japonya'nın 2060 yılında karbon nötr olma hedeflerinin bulunması bu tip sertifikalara olan talebi artıracak.

KARBON AYAK İZİ HIZLA AZATILMALI

Avrupa ve ABD'de devreye girecek karbon vergisi uygulamalarıyla, Türkiye'nin özellikle ihracata odaklı sanayi üretiminde karbon ayak izini hızla azaltması gerekiyor.

YEK-G SEKTÖRE ŞEFFAFLIK GETİRECEK

Jeotermal Enerji Derneği Genel Koordinatörü Elif Ferdal Karakaş da YEK-G piyasasının, sisteme şeffaflık getirerek toplumun her kesiminde temiz enerji ve karbon ayak izi gibi kavramlara ilişkin farkındalık yaratacağını söyledi.