YEK ve bağlantı kapasitelerinin başlangıç tavan fiyatı artırıldı

Toplam 1.000 MW büyüklükte güneş enerjisine dayalı YEK ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışma başlangıç tavan fiyatı, kWh başına 30 kuruştan 35 kuruşa çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin 3 Temmuz 2020 tarihli sayısında yayınlanan konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ilanında değişiklikler öngören ilan bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

İlanda 15 yıl olan sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren elektrik enerjisi alım süresinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

YEK VE BAĞLANTI KAPASİTELERİNİN TAHSİSİ BAŞVURU TARİHLERİ

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, başvuruların daha önce açıklandığı gibi ocak ayında yapılamayacağını geçen hafta söylemişti. Değişiklik ilanıyla, bölgelere göre güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEK) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin başvuru tarihleri de 8-9-10-11 ve 12 Mart olarak belirlendi.

Bağlantı kapasitelerine göre 10 ile 20 kWh arasında değişen miktarlarla; Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Nevşehir ve Van illeri birinci grup başvuruları 8 Mart'ta, Bayburt, Erzurum, Eskişehir, Çorum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Şırnak ve Yozgat illeri birinci grup başvuruları ise 9 Mart'ta yapılacak.

Elazığ, Muş ve Uşak illeri birinci grup yarışmaları ile Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin ve Van ikinci grup başvurularının 10 Mart'ta, Ağrı, Aksaray, Eskişehir, Çankırı, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Nevşehir, Osmaniye, Siirt, Şırnak ve Yozgat illeri ikinci grup başvurularının da 11 Mart'ta yapılması öngörülüyor.

Üçüncü gruba dahil Antalya, Gaziantep, Mardin, Van ve Aksaray ile ikinci gruba dahil Erzurum, Elazığ, Mersin, Muş ve Uşak illeri ve birinci gruba dahil Kahramanmaraş illerinin yarışmalarına ise 12 Mart'ta başvuru yapılacak.