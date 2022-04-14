YEKA yarışmalarında alım tavan fiyatı arttı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri yarışmalarında, elektrik enerjisi başlangıç alım tavan fiyatı güncellendi.

Yenilenebilir enerji dünyada giderek önem kazanırken bu konudaki yarışmaların şartları da günümüz koşullarına göre tekrar belirlenerek duyuruluyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Rüzgar Enerjisi Santralleri 3 (YEKA RES-3) yarışmaları ile ilgilili yeni sınırlar belirlendi. YEKA elektrik enerjisi başlangıç alım tavan fiyatı, kilovatsaat başına 95 kuruş olarak güncellendi.

Yeni şartlar Resmi Gazete'de yayınlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre, daha önce kilovatsaat başına 45 kuruş olarak belirlenen elektrik enerjisi başlangıç alım tavan fiyatı her bir yarışma için kilovatsaat başına 95 kuruşa yükseltildi.

Teminat mektubu tutarı ikiye katlandı

Yarışmanın kazanılması halinde sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için gerekli teminat mektubu tutarı da 1 milyon liradan 2 milyon liraya yükseltildi.