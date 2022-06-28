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    Yellen: Rus petrolünü sınırlamak enerji fiyatlarını düşürecek

    ABD Hazine Bakanı Yellen, G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat sınırlaması getirme planlarının, enerji fiyatlarını aşağı yönlü baskılayacağı görüşünü paylaştı.
    • 28.06.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 17:16
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    Yellen: Rus petrolünü sınırlamak enerji fiyatlarını düşürecek

    Rusya, Ukrayna'ya savaş açtıktan sonra ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından yaptırımlara tabi tutuldu. Dünyanın en güçlü ekonomilerinin bir araya gelerek oluşturduğu G7 ülkeleri de Rusya'ya karşı yeni kararlar alarak bu yaptırımları derinleştirdi.

    ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7 ülkelerinin Rus petrolüne fiyat sınırlaması getirme planını değerlendirdi.

    "Rusya'nın petrol geliri keskin şekilde azalacak"

    Yellen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, G7 liderlerinin Rus petrolünün fiyatı üzerindeki sınır arayışının, Rusya'nın gelirini keskin bir şekilde azaltma ve küresel enerji fiyatlarını istikrara kavuşturma hedeflerinde ilerlemede önemli bir adımı temsil ettiğini kaydetti.

    "Rus ekonomisinin yükü arttı"

    AA'nın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı'nın bu konuda G7 ülkeleri, diğer küresel müttefikler ve ortaklarla süratle çalışacağını aktaran Yellen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığı savaşa karşı ortak tepkinin Rus ekonomisine şimdiden tarihi maliyetler yüklediğini belirtti.

    "Rusya'nın yükü artacak, küresel enerji fiyatları aşağıya düşecek"

    Yellen, "Rus petrolünün maliyetini sınırlamak, Putin'in savaşının ABD ekonomisi üzerindeki etkisini azaltacak şekilde küresel enerji fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    petrol

    "Enerji fiyatları enflasyonun itici gücü"

    Yellen, Amerikan iş dünyası ve tüketicileri için enerji fiyatlarını düşürmenin, Biden yönetiminin en önemli ekonomik önceliği ve enerji fiyatlarının enflasyonun başlıca itici gücü olduğunu anımsattı.


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