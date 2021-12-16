Yem fiyatlarına zamlandı, süt üreticileri beklediğini alamadı

Kasım ayı sonunda süte yapılan yüzde 46’lık zam, yem fiyatlarında artış yaşanınca üreticinin cebine yansımadı. Üreticiler, arpa fiyatları düşerken yeme yapılan zammın kasıtlı olduğunu söyledi.

Kasım ayının sonunda süte yapılacağı duyurulan yüzde 46’lık zamla üreticinin yüzü gülerken, süt ineklerinin de kesilmesinin önüne geçildi.

Süte yapılan yüzde 46’lık zam kararının ardından yem fiyatlarına da zam geldi. Süte zam yapılmadan önce çuvalı 160 ile 190 lira aralığında olan yem, 235 ile 255 lira aralığında satılmaya başladı.

KASITLI YÜKSELTİLDİĞİ İDDİASI

Arpa fiyatları düşerken yem fiyatlarının artması, fırsatçılığı tekrar gündeme getirdi. Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yem fiyatlarının kasıtlı yükseltildiğini iddia etti.

“SÜT ÜRETİCİLİĞİNİ VE HAYVANCILIĞI BİTİRMEYELİM

Bu şekilde yapılan zamların hayvancılığı ve süt üretimini bitireceğini belirten Buluşan, şu sözleri kaydetti:

“Kasım ayı sonunda süte yapılan yüzde 46 zammın üreticimiz için bir rahatlık olacağını ve süt ineklerin kesilmesinin önüne geçeceğini söyledik. Yem firmaları ve bayilerden fiyat artışları makul seviyede tutmalarını rica ettik. Bu şekilde yaparak süt üretimini ve hayvancılığı bitirmeyelim. Süte zam yapılmadan önce çuvalı 160 ile 190 lira olan yem, şu an 235 ile 255 lira arasında satılıyor.





“ARPA FİYATLARI 3 LİRA 80 KURUŞA DÜŞTÜ”

Kasım ayından sonra arpa fiyatları 4 lira 50 kuruş iken bugün 3 lira 80 kuruşa kadar düştü. Yemin fiyatının 190 liradan 255 liraya çıkarılmasının bahanesini bilmiyoruz. Maalesef süte yapılan yüzde 46’lık zam, üreticimizin cebine girmedi.”