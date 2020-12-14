Yeme-içme sektörü çalışanlarına 400 liralık alışveriş çeki

Yeme-içme sektörü paydaşları ile birlikte pandemiden en çok etkilenenlerin başında gelen yeme-içme sektörüne yeniden destek verme kararı aldı.

Koronavirüs salgının Türkiye'de etkili olduğu ilk dönemde Coca-Cola, Kızılay ve Ahbap Derneği iş birliğinde sektör çalışanlarına destekte bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinden (TÜRES), yeme-içme sektörüne yeniden destek verme kararı aldı.

ÇEKLER 1.500 TÜRES ÜYESİNE VE SEKTÖR ÇALIŞANINA GİDECEK

Bu kapsamda, sadece paket servis yapılabilen ikinci dalgada, 1.500 TÜRES üyesine ve sektör çalışanına 400 liralık market alışveriş çeki dağıtacak.

“HEM İŞLETME SAHİPLERİ HEM DE ÇALIŞANLAR ETKİLENDİ”

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörün hem ilk dalgada hem de şu an yaşanılan ikinci dalgada büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Bu süreçte hem işletme sahiplerinin hem de çalışanların maddi ve manevi çok etkilendiğini belirten Bingöl, "Bu dayanışmanın büyümesi halinde yaralarımızı daha çabuk saracağımıza inanıyoruz." dedi.