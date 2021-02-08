Yemen Merkez Bankası’nın verilerini 'Ernst and Young' inceleyecek

Yemen hükümeti, Merkez Bankası'nın verilerini yolsuzluk iddiasına dayanarak incelemek ve denetlemek için uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi "Ernst and Young"un seçildiğini duyurdu.

Yemen'de hükümet, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlar panelinin 27 Ocak'ta yayınladığı raporda, tüm tarafların, "ekonomik vurgunculuk" yapmakla suçlanmasının ardından, Merkez Bankası’nın verilerini incelemek üzere Ernst and Young'u seçti.

Yemen hükümetine bağlı SABA Ajansının haberinde, söz konusu şirketin, Merkez Bankası’nın iç denetim sistemlerini ve Suudi Arabistan fonlarıyla ilgili verileri inceleyeceği belirtildi.

USULSÜZLÜKLERLE İLGİLİ PARLAMENTODA BİR KOMİSYON KURULDU

Yemen Meclis Başkanlığı da söz konusu raporun ardından harekete geçerek, 31 Ocak'ta Merkez Bankası’ndaki usulsüzlüklerle ilgili gerçekleri araştırmak üzere parlamentoda bir komisyonu görevlendirmişti.

Komisyon, geçici başkent Aden'de bulunan Merkez Bankası’nın tüm iş ve faaliyetlerini incelemekle görevlendirilmişti.

HALKIN İHTİYAÇLARINA KAYITSIZ KALINDI

BM uzmanlar paneli raporunda, Yemen'deki tarafların, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkedeki halkın ihtiyaçlarına kayıtsız kalarak ekonomik ve finansal kaynakları başka tarafa yönlendirdiği belirtilmişti.

Husilerin, maaşların ödenmesi ve temel hizmetler için kullanılması gereken 1 milyar 800 milyon dolar devlet gelirine el koyduğu tahmin edilen raporda, Yemen hükümeti de gıda tedariki için sağlanan kaynaklarla "para aklamak ve yolsuzluk yapmakla" suçlanmıştı.

Raporda, Yemen hükümetinin Suudi Arabistan'dan gelen fonların 423 milyon dolarını yasa dışı yollarla transfer ettiği aktarılmıştı.