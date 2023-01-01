Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri yeni tutarlar

Vergi mükelleflerin, KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca, yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri KDV iadelerine ilişkin azami hadler belli oldu.

Vergi mükelleflerine ait mali defterler yeminli mali müşavirlerce tasdik ediliyor. Bu tasdik raporu ile alınabilecek iadelerdeki rakamların sınırları 2023 için yeniden çizildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KDV iadelerine ilişkin azami hadler tespit edildi

Buna göre, yeminli mali müşavir ile yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin süresinde düzenlenmiş tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği uyarınca, yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri KDV iadelerine ilişkin azami hadler belirlendi.

KDV iadesi tutarları

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili KDV iadesi işlemlerinde 2 milyon 600 bin lira, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar ve yolcu beraberi eşya kapsamında yapılan satışlarla ilgili KDV iadesi işlemlerinde 350 bin lira, KDV Genel Uygulama Tebliği uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alınabilecek diğer KDV iadesi işlemlerinde 1 milyon 300 lira olarak tespit edildi.

Taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlara ait istisna ile ilgili işlemlere ilişkin had 663 bin lira, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde düzenlenen yatırım indirimi işlemlerine ilişkin had 1 milyon 508 bin lira olarak belirlendi.

Karşıt inceleme yapılması zorunlu haller

Katma değer vergisi hariç tutarı 65 bin lirayı aşmayan belgeler için karşıt inceleme zorunluluğu bulunmazken, bir mükelleften 1 aylık dönemde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 195 bin lirayı aşması halinde karşıt inceleme yapılması zorunlu olacak.

AA'nın haberine göre, Bakanlık tarafından özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan işlemlere ilişkin hadler, 2023 yılı ve izleyen yıllarda artış olmaksızın devam edecek.