Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına deprem düzenlemesi Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra deprem, 11 il gibi geniş bir alanı kapsadığı ve bölgede hayat geçici olarak durduğu için birçok tarih ertelenmişti.

Deprem nedeni ile mali müşavirliklerle ilgili atamaları içeren ertelenen sınav ve sınava başvurudaki yeni tarih ve şartlar açıklandı.

Bu yılın birinci döneminde gerçekleştirilecek yeminli mali müşavirlik (YMM) ve serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarının tarihleri, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle güncellendi.

Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

YMM 1. dönem YMM sınavları 3-12 Haziran

Buna göre, 2023 yılı 1. dönem YMM sınavları, 3-12 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

YYM başvuru tarihi

Sınava ilk kez katılacakların 31 Mart'a, tekrar katılacakların ise 16 Mayıs'a kadar başvurmaları gerekiyor.

Gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmalı

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda, 31 Mart itibarıyla, sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

SMMM dönem sınavları 10-11 Haziran tarihlerinde yapılacak

SMMM 2023 yılı birinci dönem sınavları ise 10-11 Haziran tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

SMMM başvuru tarihi

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 31 Mart, tekrar katılacaklar için 22 Mayıs olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mart itibarıyla, stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Ön başvuru adresi

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler.

Sınavların yapılacağı yerler ve programı, serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Test Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.