Yeni düzenleme ham madde sıkıntısı yaşayan mobilyacılarca sevinçle karşılandı

Ticaret Bakanlığı; yonga levha, lif levha ile kereste ürünlerinin ihracatını kayda bağlayan tebliğ yayınladı. Mobilya sektörünün temsilcileri açıklamadan memnun kaldı.

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan tebliğiyle İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, "oriented strand board (OSB)" ve benzeri levhalar, ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar ile uzunlamasına testereyle biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 milimetreyi geçen ağaçlar da eklendi.

MOBİLYA SEKTÖRÜ HAM MADDE SIKINTISI YAŞIYORDU

Düzenleme, son dönemde ham madde sıkıntısını dile getiren mobilya sektöründe olumlu yankı buldu.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, ham madde sorununun geçen yaz sezonundan beri birçok sektörü etkilediği gibi, mobilya sektörüne de yansıdığını söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle ham madde ihracatında sınırlama haberini sevinçle karşıladıklarını vurgulayan Balcı, "Mobilya üreticileri olarak ahşaptan yonga ve lif levha ile kereste ürünleri ihracının Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne dahil edilmesinden son derece memnun olduk." dedi.

"ÜRETİMDE ÇARKLAR NORMALE DÖNECEK"

Ham madde eksikliğinden kaynaklı üretimde yaşanan gecikmelerin müşterilere de ürün siparişlerinin gecikmeli teslim edilmesine neden olduğuna işaret eden Balcı, "Ham madde ithalatının kotaya bağlanmış olmasıyla birlikte üretimde de çarklar normale dönecek ve teminlerimizi zamanında yerine getirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ESNAF OLARAK KARARI SEVİNÇLE KARŞILADIK"

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı da sektörün bir süredir sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Esnaf olarak kararı sevinçle karşıladık. Çok olumlu buluyoruz." dedi.

Söz konusu karar için yetkililere teşekkür eden Taklacı, "Bu karar kaçınılmazdı. İç piyasada gerçekten büyük sıkıntı vardı. Devamlı zamlar gelmekteydi. Böylece bunun da önüne geçilerek, iç piyasada ihtiyacımızın karşılanması öncelikli olacak. Sıkıntılarımız 2-3 ay içinde sona erer diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"YONGA LEVHA TEMİNİ SORUNUNA İNŞALLAH SON VERECEK BİR ADIM OLDU"

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Aybil de "Yayımlanan tebliğ sektörümüzün uzun zamandır içinde olduğu yonga levha temini sorununa inşallah son verecek bir adım oldu." diye konuştu.

Kararın, üretim yapmakta zorlanan üreticiler için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Aybil, şunları kaydetti:

"Levha halinde yapılan ihracattan oluşan katma değer ile mobilya üretimin ardından yapılan ihracattan sonra oluşan katma değer açısından baktığımızda da devletimizin de yararına olan bir hususta sesimizin duyulması ve çözüm üretilmesi bizleri çok memnun etti. Yonga levha dışında cam ve süngere dair de sorunlarımız mevcut. Umarım yakın zamanda bu sorunlarımızı da çözüp yolumuza devam edeceğiz."