Yeni Evim Kampanyası, dünya basınında gündem oldu

Reuters, Türkiye'nin daha ucuz konut finansman sistemini devreye aldığını yazdı.

Türkiye'de orta gelirlilerle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi.

Düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla duyuruldu.

İlk etapta 100 bin aile ev sahibi olacak. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, 15 sene vadeli ödemelerle faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak.

Reuters: Ucuz konut finansman sistemi

Reuters, Yeni Evim Kampanyası'nı "Türkiye, orta gelirli Türkler için daha ucuz konut finansman sistemini açıkladış" diye yazdı.

Haberde, "Yeni konut almak isteyen orta gelirli Türklere daha düşük oranlı ve daha uzun vadeli finansman sunulacak." denildi.

Faiz oranları yüzde 0,69'dan başlıyor

Bakan Nebati'nin, tutarı 5 milyon liraya kadar olan konut kredilerinin 15 yıla kadar vadeli olacağını ve faiz oranlarının yüzde 0,69'dan başlayacağını söylediği belirtildi.

Nebati'nin, "Avantajlı tarifeler, ödemelerde 3 yıl maliye desteği ve hane gelirine dayalı ödeme planı ile birlikte orta gelirli vatandaşlar için 'yeni evim programı' hazırladık." şeklindeki ifadesi aktarıldı.

Krediler, yeni konutlar için kullandırılacak

Uygun oranlı kredilerin, inşaat öncesi, sırası veya sonrasında yeni konutlar için kullandırılacağı kaydedildi.

Konut yapma sözü veren müteahhitlerin de kredi garantili fon destekli yaklaşık 25 milyar liralık finansmana erişebileceği notu paylaşıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin, ücret zamları, emeklilik yardımları, sosyal yardımlar, enerji ve tarım destekleri gibi uygulamaları devreye aldığı anımsatıldı.