Yeni evlere çalışma odaları da eklendi

Evlerin tasarımı yapılırken daha önce çalışma odası pek düşünülmüyorken, evden çalışma oranı arttıkça artık yeni evlerin tasarımlarına iş yaşam alanları da eklendi.

Pandemi, geleneksel konut alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandırdı. Mimar Sasan Samadian, koronavirüs sonrası gayrimenkul alışkanlıklarına ilişkin bahçeli, müstakil ve geniş evlere yöneliş olduğunu kaydetti.

KORONAVİRÜS EV TASARIMLARINI DEĞİŞTİRDİ

Sasan Samadian, “Pandemi, her alanda olduğu gibi konut sektöründe de alışkanlıkları değiştiriyor. İnsanlar izole yaşama alıştıkça ev tasarımlarını da değiştirmek zorunda kalıyor. Evlerinin bir odasını ofis haline getiren çalışanların sayısı giderek artıyor. Yani iş yaşamı ile ev ya da aile yaşamı birleşiyor.” diye konuştu.

EV TASARIMLARI PANDEMİYE GÖRE YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Bu süreçte pandemi odaklı akıllı ev sistemlerinin de geliştirildiğini vurgulayan Samadian, “Artık evdeki havanın sıcaklığını uzaktan kontrol eden, otomatik dezenfeksiyon sağlayan, hava filtrelerine sahip akıllı evler tasarlanıyor. Pandemi gibi olağanüstü durumlara duyarlı evlere yöneliş var. Mesela; evdeki virüsleri, bakterileri ve zararlı organizmaları kısa sürede öldürebilen ultraviyole radyasyon üreten lambalarla donatılmış evler çoğalıyor." dedi.

"EVLER İŞ YERİ OLUYOR"

Samadian, artık ev veya konut tasarımlarının pandemiye göre yeniden şekillendiğini dile getirdi: "Pandemi bitse bile evden çalışma trendi devam edecek. Kısıtlamalar tamamen kalksa da çalışanların büyük bir bölümü ofise dönmek istemeyecek. Bu da demek oluyor ki evler, iş yeri oluyor. Ofislerin dekorasyonu da evler gibi yeniden tasarlanıyor. İnsanlar daha izole ortama imkan veren tasarımları tercih ediyor. Bu sebeple yeni nesil mekansal organizasyonlarda ve mimari tasarımlarda ev yaşamına ek olarak bir iş yaşam alanı da tasarlamak gerekiyor.”