Yeni evli çiftler stopçulara gidiyor

Yeni evlenecek çiftler, fiyat artışlarından dolayı ev eşyalarını almak için mağazaların yolunu tutmak yerine spotçuları da tercih ediyor.

Evlenmek için merasimlerden takıya, beyaz eşyadan mobilyaya kadar büyük bütçeler gerekiyor. Genç çiftlerin ve ailelerinin kesesini zorlayan bu durumda spotçularda bulunan az kullanılmış ve iyi durumdaki eşyalar ön plana çıkıyor.

Spotçularda eşyalar kullanılabilir durumda, garanti kapsamında ancak tüm satışlar nakit yapılıyor, taksitli satış yok.

Spotçular yeni evlenen çiftlerin gözdesi oldu

Sıfıra yakın eşyalarını satmak isteyen vatandaşların sayısı da artıyor, yeni evli çiftler ise bu eşyaları tercih edenlerin başında geliyor.

Boşanmalar arttı, eşyalar spotçulara düştü

İHA'nın haberine göre, koronaviüs salgını dönemiyle birlikte boşanmaların sayısı artarken, taraflar ortada kalan ev eşyalarını spotçulara satmaya yöneldi. Boşanmalardan kaynaklı satılan eşyaların genelde yeni durumda olması, ikinci el eşya satan dükkanlarda, sıfıra yakın eşya sayısının artmasına neden oldu.

Yeni evleneceklerin kesesi sıfır eşyalar için zorlanınca

Yeni evlenecek olan çiftler ise ekonomik sebeplerden dolayı mağazalar yerine, spotçulardaki sıfıra yakın eşyaları tercih etmeye başladı. İyi durumdaki ikinci el eşya fiyatlarının, mağazadaki eşya fiyatlarına göre dörtte bir oranında ucuz olması da piyasayı hızlandırdı.

Spotçulara rağbet arttı

“İkinci el eşyalar sıfırın dörtte biri fiyatında”

Eskişehir’de uzun yıllardır ikinci el eşya satan bir dükkanı işleten Mustafa Çetintaş, ellerine eskiye göre daha fazla sıfıra yakın eşya geldiğinden bahsetti. Evdeki eşyalar yeni olsa da satmak isteyenlerden bahseden Çetintaş, bu eşyaları tekrar uygun fiyattan satışa çıkardıklarını söylerken şu ifadeleri kullandı;

“Yeni evlenenler anlaşamıyor, ayrılıyorlar. Onların eşyalarını veya eşya değişimi yaptıklarında kalan eşyaları almaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca iyi durumdaki eşyaları almaya gayret ediyoruz, çok eski eşyalara talep göstermiyoruz. Ne kadar düzgün eşya gelirse o kadar çok talep olur. Bizdeki ikinci el eşyalar sıfırın dörtte biri fiyatında. Mesela, bugün X bir markanın 9 kiloluk çamaşır makinasının fiyatı 6-7 bin lirayken, bizden 2 bin liraya alabilirsiniz.





Biz de garanti veriyoruz

Tabii ki bizdeki bir yıllık, iki yıllık olabilir ama biz de garanti veriyoruz. Herhangi bir şey olduğunda arkasında duruyoruz.”

“İnternetten satış var”

Ellerinde sıfıra yakın eşya sayısı arttıkça sadece öğrencilerin değil yeni evlenen çiftlerin de ikinci el eşyalara yöneldiğini anlatan Çetintaş, “Yeni evli çiftler ikinci el eşyalara talep gösteriyor. Biz de iyi bir eşya olduğunda internet sayfalarımızda yayınlıyoruz ve aynı gün içerisinde satabiliyoruz. Bu şekilde daha ekonomik oluyor. Hava ne kadar sıcak olursa bizim işimizdeki sirkülasyon o kadar hızlı olur. Yani bir şeyi görerek alıyor millet. Biz eşyayı kapının önüne koyuyoruz, ‘Bu ne kadar güzelmiş’ gelip almaya çalışıyorlar ama soğuk olduğu zaman insanlar bir an önce evine ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de sıfır yatak, baza ve gardırop da var. Bunlar mağazaya göre bizde çok daha uygun fiyatta.





Biz nakit çalışıyoruz

Biz büyük firmalar gibi 24 taksitle veremiyoruz. Biz nakit çalışıyoruz, kredi kartına çekiyoruz siz onu taksite böldürebiliyorsunuz.” dedi.