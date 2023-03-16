Yeni HABD Hazine Bakanı Yellen: Bankacılık sistemi sağlamlığını koruyor ABD'deki iki bankanın üst üste iflas etmesinin ardından yürütülen çalışmaları aktaran Hazine Bakanı Janet Yellen, iflas eden bankaların müşterilerinin mevduatlarına ulaşmasının sağlandığını anlattı.

ABD'de bankalar iflas etti ama mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende kalmasını sağlama kararlığı gösterildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Senatosu'nun Finans Komitesi'nde 2024 mali yılı bütçe teklifine ilişkin düzenlenecek oturumda yapacağı konuşmanın metnini paylaştı.

"Bankacılık sistemi sağlam kalmaya devam ediyor"

Yellen, tasarrufların güvende kalmasının sağlanmasını referans alarak, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirtti.

"Bankacılık sistemine olan güveni güçlendirmek için kararlı adımlar atıldı"

Konuşmasında bankacılık sistemindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yellen, hükümetin bu hafta bankacılık sistemine olan güveni güçlendirmek için "kararlı ve güçlü" adımlar attığını anımsattı.

Fed ve FDIC birlikte hareket etti

Yellen, iflas eden iki bankanın tüm mevduat sahiplerini korumak için ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Pazartesi sabahı müşteriler, mevduat hesaplarındaki tüm paraya erişerek maaşlarını ve faturalarını ödeyebildi." ifadesini kullandı.

Mevduat Sigorta Fonu finans etti

Hissedarlar ve borçluların hükümet tarafından korunmadığına işaret eden Yellen, hiçbir vergi mükellefinin parasının ise kullanılmadığını veya riske atılmadığını vurguladı. Yellen, mevduat korumasının bankalardaki ücretlerle finanse edilen Mevduat Sigorta Fonu tarafından sağlandığını belirtti.

Fed, yeni bir borç tesisiyle bankacılık sistemine ek destek sağladı

Fed'in de yeni bir borç tesisiyle bankacılık sistemine ek destek sağladığına dikkati çeken Yellen, bunun finans kurumlarının tüm mevduat sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olacağını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu: