Yeni haftaya başlarken yurt içinde piyasalar

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.
Analistler, yurt içinde bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini kaydederek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.
Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 86 dolar, altının onsu ise yüzde 0,3 azalışla 1.938 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da rekor tazelendi
Yurt içinde cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,48 değer kazancıyla günü 7.400,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 7.427,10 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi bugüne ise yüzde 0,46 yükselişle rekor seviye olan 7.434,53 puandan başladı.
Bugün gündem sakin
Analistler bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktarıyor
Piyasalarda bugün takip edilecek veri:
17.30 Türkiye, temmuz ayı hazine nakit dengesi
Dolar/TL 27,0220'ye kadar çıktı
Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 26,9670'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0220 seviyesinden başladı.
Dövizde durum
Dolar: 26,9981 lira
Euro: 29,6628 lira
Sterlin: 34,4186 lira
Altında durum
Ons altın: 1.937 dolar
Gram altın: 1.681 lira
Çeyrek altın: 2 bin 778 lira
Cumhuriyet altını: 11 bin 318 lira
Tam altın: 11 bin 112 lira
Yarım altın: 5 bin 556 lira