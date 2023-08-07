Yeni haftaya başlarken yurt içinde piyasalar Ağustos ayının ikinci haftasının ilk gününde döviz ve altındaki son durum yatay seyrederken, bugün yurt içinde ve dışında izlenecek ekonomini gündemi sakin görülüyor.

AA

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Analistler, yurt içinde bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini kaydederek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 86 dolar, altının onsu ise yüzde 0,3 azalışla 1.938 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da rekor tazelendi

Yurt içinde cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,48 değer kazancıyla günü 7.400,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 7.427,10 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi bugüne ise yüzde 0,46 yükselişle rekor seviye olan 7.434,53 puandan başladı.

Bugün gündem sakin

Analistler bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktarıyor

Piyasalarda bugün takip edilecek veri:

17.30 Türkiye, temmuz ayı hazine nakit dengesi

Dolar/TL 27,0220'ye kadar çıktı

Dolar/TL, cuma günü yatay seyirle 26,9670'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0220 seviyesinden başladı.

Dövizde durum

Dolar: 26,9981 lira

Euro: 29,6628 lira

Sterlin: 34,4186 lira

Altında durum

Ons altın: 1.937 dolar

Gram altın: 1.681 lira

Çeyrek altın: 2 bin 778 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 318 lira

Tam altın: 11 bin 112 lira

Yarım altın: 5 bin 556 lira