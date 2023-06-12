Finans Ofisi tarafından hazırlanan 'Fintek Sözlüğü' kullanımda Kamuoyunun finansal teknolojiler alanındaki bilgisini ve ilgisini artırmak için Finans Ofisi tarafından "Fintek Sözlüğü" hazırlandı.

AA

Artık dijital çağdayız ve finans hayatı da dijitalleşiyor. Yeni gelişen teknoloji ve terimleri öğrenebilmek için bir sözlük oluşturuldu.

Bu sözlüğü yine bize bir yapay zeka ürünü tanıtacak. Adı da "Bilge."

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, finansal teknolojiler (fintek) alanında önemli bir adım atarak, yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen ilk sözlük olma özelliğini taşıyan "Fintek Sözlüğü"nü kullanıma sundu.

Türkiye'de yapay zeka teknolojisi kullanılarak geliştirilen ilk sözlük olma özelliğini taşıyan Fintek Sözlüğü, kamuoyunun finansal teknolojiler alanındaki bilgisini ve ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Fintek alanındaki gelişmeler, Türkiye'nin finansal istikrarına, güvenliğine ve gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi esas alındı

Bu alandaki gelişmelerin çok hızlı ilerlemesi ve gündemde henüz yeteri kadar yer bulmaması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve akademik literatürün desteklenmesi ihtiyacını doğuruyor.

Bu noktada, finansal teknolojiler alanındaki birçok kavram ve terimin tanımlanması, kamuoyunun ekonomik okuryazarlığının artırılması oldukça önem arz ediyor.

Sözlük seslendirildi

Sözlük, özellikle yapay zekanın bu denli hızla geliştiği dönemde, "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda, yapay zeka ile görselleştirilip seslendirildi.

"Bilge", sözlüğün sunucusunun adı

Fintek Sözlüğü, Bilge isimli yapay zeka karakteri tarafından seslendirildi.

Finansal teknoloji alanındaki projelerin yapay zeka uygulamalarına öncülük etmesi amacıyla çalışmalarına planlı bir şekilde devam eden Finans Ofisi tarafından hazırlanan Fintek Sözlüğü'ne "https://www.cbfo.gov.tr/finans-ofisi-fintek-sozlugu" adresinden ulaşılabiliyor.