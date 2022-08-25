Yeni icra affıyla 9 milyona yakın dosya icradan düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin NTV'ye verdiği röportajda icra ve hacizle ilgili bir çalışma belirtilmişti, dün akşam da 30 milyar liralık icra borçlarının kapatılacağı açıklaması yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, dün sosyal medya hesabından "Dar gelirli vatandaşlarımızın yaklaşık 30 milyar liralık icra borçlarını yakında tasfiye ediyoruz." şeklinde duyurduğu uygulama, kamuoyunun gündemine oturdu.

Çalışmalar 1 ay önce başladı

AA'nın haberine göre bu konudaki teknik çalışmalar Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından bir ay süresince yürütülüyor.

9 milyon icra dosyası tasfiye olacak

Teknik çalışmasını yürüttülen yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek

Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek.

Çalışmayı 4 farklı Bakanlık yürüttü

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla ilk olarak Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcıları çalışmalara başladı.

İlk toplantı 17 Ağustos'ta gerçekleştirildi

Yapılan teknik çalışmaların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Ağustos'ta Adalet Bakanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde sunumu yapıldı

Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından Bakanlar Bozdağ, Nebati, Dönmez ve Karaismailoğlu, bu toplantıda çalışmaya son şeklini verdi. Bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de yeni düzenlemenin detayları netleştirildi ve sunum yapıldı.

Meclis açıldığında netleşecek

Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığı'nca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Destek paketi 6 milyon kişiyi kapsayacağı, elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmının devlet tarafından karşılanacağı ve ayrıca kredi ve kredi kartı borçları hakkında da çalışma yürütüleceği konuşulanlar arasında yer alıyor. Hazırlanan paketin detaylarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.