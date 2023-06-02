Yeni kabine sonrası hükümetin önceliği asgari ücret olacak Asgari ücrete temmuz zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni kabinenin açıklanmasının ardından çalışmalarına başlayacak.

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Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin edecek.

Yeni kabinenin açıklamasının ardından da yeni bakanların yemin törenleri gerçekleştirilecek.

Yeni hükümetin önceliği asgari ücret zammı

Asgari ücrete temmuz ayında yapılacak ara zam hükümetin önceliği olacak.

Düzenleme için Asgari Ücret Tespit omisyonu da çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayacak.

TRT Haber'in aktardığına göre takvimin bu ayın ortasında işlemesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirlenecek?

Asgari ücret sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, tarafları davet edecek. İşçi tarafı, işveren tarafı ve hükümet tarafından beşer temsilci olmak üzere 15 temsilci var. Komisyon toplandıktan sonra çalışmalarına başlayacak. Bu ayın ortalarından itibaren asgari ücret tespit komisyonunun muhtemeldir ki çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.

Zengin, komisyonun asgari ücreti belirlerken nelere dikkat edeceğini şöyle anlattı:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durumu geçinme endekslerini genel ücretler seviyesine ve gerçekleşen tüketici fiyat endeksini dikkate alarak kararını verecektir.

Bakanlığın saha araştırması devam ediyor

Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da tespit çalışmaları için saha araştırmasını sürdürüyor.

Tüm kriterler değerlendirilerek yeni asgari ücret belirlenecek.