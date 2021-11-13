Yeni kurulan Pekin Borsası 15 Kasım'da hizmette

Küresel piyasalara 15 Kasım'da Asya'dan internet ve hizmet sektörü ağırlıklı şirketlerin hisselerinin işlem göreceği yeni bir borsa katılacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 Eylül'de Çin Uluslararası Hizmetler Sektörü Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Pekin'de yeni bir menkul kıymetler borsasının kurulacağını duyurmuştu.

Pekin'de kurulan, Çin ana karasındaki üçüncü menkul kıymetler borsasının 15 Kasım'da işlemlere başlayacağı bildirildi.

PAZARTESİ GÜNÜ 81 ŞİRKETİN HİSSEERİ İŞLEMDE OLACAK

Borsadan yapılan açıklamada, 81 şirketin hisselerinin pazartesi gününden itibaren işlem görmeye başlayacağı ifade edildi.

PEKİN BORSASI'NDA 112 ARACI KURUM YETKİLENDİRİLDİ

İşlemler için 112 aracı kuruma yetki verildiği belirtilen açıklamada, 4 milyondan fazla yatırımcının hisselere ilgi göstermesinin beklendiği kaydedildi.

BORSA İNTERNET VE HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALARA HİZMET EDECEK

Borsanın, giderek büyüyen internet ve hizmet sektörlerinde yatırım arayışındaki yenilik odaklı küçük ve orta ölçekli işletmelere yer vermesi bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ MENKUL KIYMETLER BORSASI

Yeni borsa, Şanghay ve Şıncın'dakilerin ardından Çin ana karasında kurulan üçüncü menkul kıymetler borsası olacak. Çin'de ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir menkul kıymetler borsası bulunuyor.