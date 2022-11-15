Yeni nesil OSB'ler yolda

OSB'ler faaliyetlerini sürdürürken, konusu itibari ile yeni nesil üretimi hedefleyen OSB'ler de oluşturulacak.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), toplu alanlardaki fabrikaların bir araya gelmesinden oluşuyor. OSB'lerde aynı altyapı yatırımı aynı toplu taşıma olanakları ve enerji kaynakları kullanılarak tasarruf sağlanıyor.

Birbirlerinin ihtiyaç duyacakları hizmetleri alma konusunda da avantaj sağlayan bu oluşumların artırılması hedefleniyor.

Yeni nesil serbest bölgeler oluşturulacak

Ticaret Bakanlığı, mevcut serbest bölgeleri AR-GE yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminin yapıldığı ihtisaslaşma temelli yeni nesil serbest bölgelere dönüştürmek için kolları sıvadı.

Kocaeli, Ege ve İzmir serbest bölgelerindeki tabep düşünülerek, öncelik bu illere verilecek.

Mevcut OSB'ler de dönüşecek

Ticaret Bakanlığı, mevcut serbest bölgeleri AR-GE yoğun, yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üretiminin yapıldığı ihtisaslaşma temelli yeni nesil serbest bölgelere dönüştürmeyi hedefliyor.

Ticaret Bakanlığınca, Orta Vadeli Program ile belirlenen "serbest bölgelere yüksek teknoloji içeren yatırımlar çekilerek ekonominin rekabet gücünün artırılması" hedefi doğrultusunda çalışmalara gelecek yıl da devam edilecek.

Firmaların OSB'lere olan talebinin karşılanması planlanıyor

Firmalar tarafından yoğun ilgi gören serbest bölgeler, son dönemde gelen taleplere karşılık vermekte zorlanıyor. Halen Türkiye'de 19 serbest bölge faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda, yeni serbest bölgelerin kurulması ve mevcut serbest bölgelerin sınırlarının genişletilmesi için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

27 milyar dolarlık ticaret hacmi

Bakanlık verilerine göre, Türkiye'deki serbest bölgelerde ekim ayı sonu itibarıyla 27 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılırken yaklaşık 90 bin kişiye istihdam sağlanıyor. Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin ise 4 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşması ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam oluşturması hedefleniyor.

Serbest bölgelerde 516'sı yabancı sermayeli, 2 bini aşkın firma faaliyet gösteriyor.

Serbest bölge kullanıcılarının avantajları

Serbest bölgelerde, üretici ve yatırımcılara çeşitli ayrıcalık ve teşvikler sunuluyor. Buna göre, kullanıcılar, vergi avantajları, orta ve uzun vadede geleceği planlayabilme, kar transferi, ticaret kolaylığı, AB ve Gümrük Birliği kriterlerinin gerektirdiği serbest dolaşım belgelerinin temini, pazar ihtiyaçlarına ve şartlarına göre serbestçe belirlenecek ticari faaliyetler, enflasyon muhasebesi, yerli ve yabancı tüm pazarlara erişim, azaltılmış bürokratik prosedür, her türlü ticari ve sınai faaliyete uygun ve ucuz altyapı, tedarik zinciri gibi imkanlardan yararlanabiliyor.