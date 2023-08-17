Yeni rekor! KKM değerini 125 milyar dolara taşıdı BDDK verilerine bakıldığında Türk Lirası'nın değerini korumak için uygulamaya sokulan kur korumalı mevduatların büyüklüğünün arttığı görülüyor.

AA

Kur korumalı mevduat (KKM), döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlamayı amaçlayan bir finansal araç olarak uygulanıyor.

Kur korumalı mevduatın temel amacı, yatırımcıya döviz kurundaki olası değişikliklere karşı korumayı sağlamak ve riski en aza indirmek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü, 11 Ağustos haftası itibariyle 75,3 milyar TL artarak 3,35 trilyon TL'ye yükseldi.

Dolar cinsinden büyüklük 124,3 milyar dolar

Dolar cinsinden büyüklük ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Böylelikle KKM'de yeni rekor büyüklük izlendi.