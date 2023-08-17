Yeni rekor! KKM değerini 125 milyar dolara taşıdı
AA

korumalı mevduat (KKM), döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlamayı amaçlayan bir finansal araç olarak uygulanıyor.

Kur korumalı mevduatın temel amacı, yatırımcıya döviz kurundaki olası değişikliklere karşı korumayı sağlamak ve riski en aza indirmek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü, 11 Ağustos haftası itibariyle 75,3 milyar TL artarak 3,35 trilyon TL'ye yükseldi.

Dolar cinsinden büyüklük 124,3 milyar dolar

cinsinden büyüklük ise 124,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Böylelikle KKM'de yeni rekor büyüklük izlendi.

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