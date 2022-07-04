Yeni Varlık Barışı düzenlemesi getirildi

Yurt dışı ve yurt içi varlıkların kayda alınması için uygulanan "Varlık Barışı"nın süresinin bitiminin ardından yeni bir uygulama daha gündeme geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni "Varlık Barışı" düzenlemesine ilişkin detaylar yer aldı.

31 Mart 2023'e kadar başvuru hakkı tanındı

TBMM'de kabul edilen yeni "Varlık Barışı" düzenlemesiyle yurt dışı ve yurt içi varlıkların kayda alınması imkanı getirilirken uygulamadan yararlanmak için 31 Mart 2023'e kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni "Varlık Barışı" düzenlemesine ilişkin detaylar yer aldı.

Varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı

Buna göre, yeni Varlık Barışı düzenlemesi TBMM'de kabul edilirken yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı getirildi.

Vergi incelemesi yok

AA'nın haberine göre, Varlık Barışı bildirim ve beyanlarından hareketle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Kurumlara bildirilen varlıklar 3 ay içinde ülkeye getirilecek

Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler banka ve aracı kurumlara bildirilerek 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek.

Yüzde 3 vergi

Bildirilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödenecek.

Erken bildirime vergi teşviki

Yeni Varlık Barışı uygulamasında erken bildirimler teşvik edilecek. 30 Eylül 2022'ye kadar yapılan bildirimlerde varlıkların değeri üzerinden yüzde 1, Ekim 2022 ila Aralık 2022 arasındaki bildirimlerde yüzde 2, Ocak ila 31 Mart 2023 arasındaki bildirimlerde yüzde 3 vergi ödenecek.

Hesaplarda 1 yıl tutulursa vergi iade edilecek

Yurt dışından getirilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde, bildirim esnasında alınan vergi iade edilecek.

Herkes yararlanabilecek

Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor. Uygulamadan herkes yararlanabilecek.

Vergi incelemesi yapılmayacak

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer almayan söz konusu varlıkları ve taşınmazlarını vergi dairesine beyan ederek, değerleri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek ve kayıtlarına alacak.

Mükellef olmayanlar ise varlıklarını banka veya aracı kurumlara yatırmak suretiyle tevsik edecek ve varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek.