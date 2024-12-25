Yeni yılda bilirkişilere ödenecek ücretler belli oldu

AA

Bilirkişiler, davalarda uzmanlık alanlarına giren durumlarda dosyaya yön veren değerlendirmeler yapıyor.

Bilirkişilerin aldığı ücretler de daire ve mahkemelere göre değişiklik gösteriyor.

Bu hizmet için uygulanacak yeni tarife ise 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Tarifeye göre, özel hukuk tüzel kişilerine yukarıda belirtilen dava ve işler için 4 bin 400 lira bilirkişi ücreti ödenecek.

ADLİ VE İDARİ YARGI ALANINDA 1.600 LİRA

Adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetine ilişkin bilirkişi ücretlerinin belirlendiği ilana göre, gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri, icra ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler ve sulh hukuk, tüketici, icra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 1.600 lira olacak.

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE

Bilirkişilere, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700, aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 100, asliye ticaret ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 200, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700 lira ödenecek.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINDA

Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler için 1600, asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 2 bin 700, ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 200, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için 3 bin 400, Yargıtay ve Danıştay'da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için 4 bin 200 lira bilirkişi ücreti verilecek.