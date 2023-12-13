Yeniden değerleme oranı devrede! Gümrük cezaları ve fazla mesai ücretlerine yüzde 58,46 zam Yeniden değerleme oranı, gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarları ve fazla çalışma ücretlerinde de uygulanacak. Resmi Gazete'de yayınlanan uygulama, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

AA

Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri ile gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma sınırları yeniden belirlendi.

Gümrük Kanunu ve buna dayalı mevzuata aykırı hareket edenlere uygulanan usulsüzlük cezası ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 58,46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığınca bu yönde hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararlar 1 Ocak 2024'den itibaren yürürlükte olacak.

Yeniden değerleme oranı: Yüzde 58,46

Tebliğle Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 58,46 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi.

Usulsüzlük cezaları: 828 lira

Buna göre, Kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 828 lira olacak.

Yeni fazla çalışma ücretleri yükseldi

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 77,12 lira, diğer işlemler için 180,12 lira, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 180,12 lira, diğer işlemler için 283,10 lira olarak belirlendi.

Parasal sınırlar arttı

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)