Yeniden değerleme oranı şekillendi

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı, bugün açıklanan ekim ÜFE'sindeki 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 oldu.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında, aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı.

Bu orandan sonra yılın bitimine kadar 2 kez daha aylık enflasyon oranı açıklanacak. Ve bu açıklanan enflasyon rakamları birleşerek birçok kriterin yeniden belirlenmesinde rol oynayacak.

Yeniden değerleme oranı da belirlenecek yeni rakamlardan biri olacak.

Yeniden değerleme oranı ekima ayında ÜFE'ye göre belirleniyor ancak Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakam dikkate alınıyor.



Yeniden değerleme oranı ÜFE'ye bağlı

TÜİK 2022 yılı Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), bir önceki aya göre yüzde 7,83, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.

Yeni yeniden değerleme oranı yüzde 122,93

Böylece, yeniden değerleme oranı 12 aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122,93 olarak belirlendi. Yani vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 oldu.

Bu oran 1984 yılından bu yana hesaplanan en yüksek oran olarak belirlendi.

Oranı düşürmek Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde

Bu rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşürme yetkisi bulunuyor

Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanı'nın artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde.

Cezalardaki yeniden değerlene oranı değişmiyor

Tirafik cezalarında ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

Pasaport harçları artacak

Pasaport harçı 6 aya kadar 309,40 lirayken 2023 yılında 689,74 lira olacak

Pasaport harçı 1 yıla kadar 452,30 lirayken 2023 yılında 1.083,12 lira olacak

Pasaport harçı 2 yıla kadar 738,40 lirayken 2023 yılında 1.646,11 lira olacak

Pasaport harçı 3 yıldan fazla 1.478,30 lirayken 2023 yılında 3 bin 295,70 lira olacak

Trafik cezaları artacak

Ruhsatsız araç kullanmanın cezası 166 liradan 2023'te 370 liraya çıkacak

Emniyet kemeri takmamanın cezası 196 liradan 2023'te 436 liraya çıkacak

Kırmızı ışık ihlalinin cezası 427 liradan 2023'te 952 liraya çıkacak

Alkollü araç kullanmanın cezası 1.823 liradan 2023'te 4 bin 64 liraya çıkacak

