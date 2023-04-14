Yeniden yapılandırma görevine fazla mesai ücreti uygulanacak Kamu alacakları içinde yer alan vergiler ve cezaları yeniden yapılandırıldı. Bu yapılandırma kapsamında Devlet Memurları Kanunu'na tabi personelin çalışma mesaisi artacağı için, fazla çalışma ücreti tekrar belirlendi.

AA

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları fazla mesai ücreti almıştı. Şimdi de vergi yapılandırmaları için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) personeli fazla mesaisi için ek ödeme alacak.

1 Nisan-30 Eylül 2023 dönemi için

Bu Karar hükümleri, 1 Nisan-30 Eylül 2023 dönemi için uygulanacak.

Yeniden yapılandırma kapsamında GİB merkez ve taşra teşkilatındaki işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi amacıyla ilgili birimlerde çalışanlar için fazla mesai düzenlemesine gidildi.

Karar Resmi Gazete'de

GİB Merkez ve Taşra Teşkilatının 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Tabi Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele uygulanacak

Karar ile 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Gelir İdaresi Başkanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında yapılması öngörülen işlemlerin zamanında sonuçlandırılabilmesi için ilgili birimlerinde fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan Devlet Memurları Kanunu'na tabi personele, mesai saatleri dışında yaptıkları çalışmalar karşılığında ödenecek fazla çalışma ücretine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Ödeme merkez ve taşradaki personele yapılacak

Buna göre, söz konusu ücret, 7440 sayılı Kanun kapsamında fazla çalışma yapmasına ihtiyaç duyulan ve mesai saatleri dışında fiilen fazla çalışma yapan, Gelir idaresi Başkanlığının Tahsilat ve İtilaftı İşler, Uygulama ve Veri Yönetimi, Gelir Yönetimi ile Mükellef Hizmetleri daire başkanlıklarında görev yapan personeli ile taşra teşkilatında anılan kanun kapsamında yapılan iş ve işlemlerde görevlendirilen personele ödenecek.

Mesai ücreti ayda 50 saati aşmayacak

Her bir personele fazla çalışma ücreti ödenecek süre ayda 50 saati geçemeyecek.

Fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) 5 katı esas alınacak

Fazla çalışmanın her bir saati için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun (K) Cetveli'nde belirlenmiş fazla çalışma saat ücretinin (5,40 lira) 5 katı esas alınacak.