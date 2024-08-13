Yenilenebilir enerji, ekonomiye 6 ayda 4,8 milyar dolar kazandırdı Elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artışıyla yılın ilk yarısında ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolar katkı sağlandığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırımların, 2024 yılının ilk yarısında ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada,

Yenilenebilir enerji alanındaki gücümüz sayesinde enerji ithalatına olan bağımlılığımızı azaltıyoruz. Enerjimizi daha verimli kullanarak enerji arz güvenliğini sağlamlaştırıyoruz

ifadelerine yer verildi.

14.5 MİLYAR DOLARLIK DOĞALGAZ İTHALATINA GEREK KALMADI

Yapılan paylaşımda, yılın ilk altı ayında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik sayesinde, Türkiye’nin 14,5 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçtiği ve bunun sonucunda ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolar katkı sağlandığı vurgulandı. Bu rakamlar, ülkenin enerji alanındaki dönüşüm çabalarının somut sonuçlarını gözler önüne seriyor ve sürdürülebilir enerji politikalarının ekonomik boyutuna dikkat çekiyor.