Yenilenebilir enerji kaynak garanti belgesi yönetmeliği yayınlandı

"Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini garanti eden Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) sistemine ilişkin usul ve esasların belirlendiği "Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliği", resmiyet kazandı.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇERİYOR

Buna göre, 1 Haziran 2021'de yürürlüğe girecek yönetmelik, üretim ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin YEK-G sistemine katılımına ilişkin hükümleri, YEK-G sistemi ile organize YEK-G piyasasının oluşturulması ve işletilmesine ilişkin esasları, piyasa işletmecisinin görev ve yetkileri ile lisans sahibi tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini kapsıyor.

YEK-G BELGESİ YETKİSİ PİYASA İŞLETMECİSİ OLARAK ENERJİ PİYASALARI İŞLETME AŞ'DE OLACAK

YEK-G sisteminin işletilmesi kapsamında, tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan YEK-G belgelerinin ihraç edilmesi, YEK-G belgesi ve YEK-G sistem kullanıcılarına ilişkin kayıt veri tabanının oluşturulması ve yönetilmesi ile ihraç edilen YEK-G belgelerinin ilgili hesaplara yönelik transfer, iptal, itfa ve ilga edilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi yetkisi piyasa işletmecisi olarak Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye ait olacak.

YEK-G belgesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanslı üretim tesislerinde üretilen belgelendirilebilir üretim miktarı dikkate alınarak ve ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından talep edilmesi halinde ihraç edilecek.

Her 1 megavatsaat belgelendirilebilir üretim miktarı için 1 adet YEK-G belgesi ihraç edilecek.

BELGE, 1 YIL GEÇERLİ

Söz konusu belge, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin üretim dönemi bitiş tarihinden itibaren 12 ay geçerli olacak.