Yenilenebilir enerji kurulumları rekora koşuyor

Uluslararası Enerji Ajansı, yenilenebilir enerji kurulumlarının, tedarikteki aksama ve maliyetlere rağmen rekor kırmasının beklendiğini aktardı.

Dünyada enerji bağımlılıklarını ortadan kaldırmak için yenilenebilir enerjiye yönelindi. Yenilenebilir enerji, iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine katkı sunuyor ve dünya için Rus fosil yakıtlarına bağımlılığın azaltılmasında kritik rol oynuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), "Yenilenebilir Enerji Piyasası Güncelleme" raporunu yayanladı. Ve bu rapora göre 2021'de 295 gigavatla rekor seviyeye ulaşan ilave yenilenebilir enerji kapasitesinin, yüksek ham madde maliyetleri ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen, bu yıl 320 gigavata çıkarak yeni bir rekor daha kırması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji kapasitesi dünyada yüzde 6 arttı

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Yenilenebilir Enerji Piyasası Güncelleme raporuna göre, dünyada geçen yıl devreye alınan yenilenebilir enerji kapasitesi bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 295 gigavat oldu.

Bugüne kadar bir yılda devreye alınan en yüksek kapasite olan bu miktarın yaklaşık yarısını güneş enerjisi kurulumları oluşturdu.

Kapasitenin yüzde 46'sı Çin'de

AA'nın haberine göre, söz konusu kapasitenin yüzde 46'sı Çin'de devreye girdi. Avrupa Birliği (AB) ise 36 gigavatla ​​​​​​​en yüksek yenilenebilir enerji kapasitesinin devreye girdiği ikinci bölge oldu.

"320 gigavata ulaşarak yeni bir rekora imza atılacak"

Küresel yenilenebilir enerji kapasitesi kurulumlarının, tedarik zincirinde devam eden aksamalar ve yüksek ham madde maliyetlerine rağmen, bu yıl da 320 gigavata ulaşarak yeni bir rekora daha imza atması bekleniyor.

Çin, kara rüzgar gücünün lideri olma yolunda

Rapora göre, bu yıl devreye girmesi beklenen kapasite Almanya'nın tüm elektrik talebini veya AB'nin doğal gazdan ürettiği elektriği tek başına karşılayabilecek seviyede bulunuyor.