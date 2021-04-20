Yenilenebilir enerji teknolojilerinde ABD, Çin'in gerisinde kaldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çin'in, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda ABD'nin önüne geçtiğini ve Çin'i yakalamadıkları gerektiğini ifade etti.

Maryland eyaletine bağlı Annapolis kentinde Washington'ın iklim politikalarına yönelik bir konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda daha proaktif davranması gerektiğini belirtti.

ABD'nin iklim değişikliği konusundaki birinci amacının, küresel bir felaketi önlemek olduğunu belirten Blinken, ülkesinin ayrıca ekonomik olarak bu yenilikçi teknolojileri üretip dünyaya ihraç etme menfaatlerinin de söz konusu olduğunu dile getirdi.

"DÜNYADA 4.6 TRİLYON DOLARLIK ALTYAPI BOŞLUĞU VAR"

Blinken, "Kafalarda bir ölçü olması için ifade edeyim; 2040 itibariyle küresel iklim değişikliğinden kaynaklı olarak dünyada 4 trilyon 600 milyon dolarlık altyapı boşluğu oluşacak. Bu altyapıların nasıl inşa edileceği konusunda ABD'nin de büyük bir menfaati var." dedi.

"YENİLENEBİLİR ENERJİDE ALTYAPI SEKTÖRÜ BİR FIRSAT"

Bu durumun Amerikan şirketleri için bir fırsat sağlayacağını ifade eden Blinken, altyapı inşasının yenilenebilir, çevreye uygun bir şekilde yapılmasının önemli olacağını dile getirdi.

Bakan Blinken, "Ayrıca, küresel yenilenebilir enerji piyasasının 2025 itibariyle 2 trilyon 150 milyar dolar olması bekleniyor. Bu, şu anda ABD'deki yenilenebilir enerji kaynakları piyasasının 35 katı demek. Güneş ve rüzgar teknisyenliği, ABD'de en hızlı cazip hale gelen meslek oldu." ifadelerini kullandı.

"ÇİN’İN GERİSİNDEYİZ"

Blinken, bu konuda Çin ile rekabete atıf yaparak, "Şu anda geride kaldık. Çin güneş enerjisi panelleri, rüzgar tribünleri, piller ve elektrikli araçlar konusunda dünyanın en büyük üreticisi. Dünyanın yenilebilir enerji patenlerinin üçte birini elinde tutuyor. Eğer Çin'e yetişemezsek, Amerika, dünya ikliminin geleceğini menfaatlerimize, değerlerimize göre şekillendirme şansını kaçıracak." şeklinde konuştu.