Yenilenebilir enerjiye ağustosta 3.9 milyar liralık destek verildi

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere, ağustos ayında toplam 3 milyar 948 milyon 813 bin 163 liralık destek sağlandı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki teşviklerden içinde bulunduğumuz yıl toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlanıyor.

SANTRALLERE, 3 MİLYAR 948 MİLYON 813 BİN 163 LİRA TEŞVİK ÖDENDİ

Söz konusu santrallere, geçen ay 3 milyar 948 milyon 813 bin 163 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 1 milyar 212 milyon 730 bin 802 liralık bölümünü lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere verilenler oluşturdu.

AĞUSTOSTA TOPLAM 5 MİLYON 725 BİN 285 MEGAVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLDİ

YEKDEM kapsamındaki santraller, ağustosta toplam 5 milyon 725 bin 285 megavatsaat elektrik üretti.

Bu üretimin 4 milyon 449 bin 80 megavatsaatini lisanslı, 1 milyon 276 bin 205 megavatsaatini ise lisanssız elektrik üretim santralleri karşıladı.

YEKDEM, YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN ELEKTRİĞE KİLOVATSAAT BAŞINA ALIM GARANTİSİ VERİYOR

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye, YEKDEM kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

TEŞVİK ŞARTLARI, YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRÜNE GÖRE FARKLI UYGULANIYOR

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyor.