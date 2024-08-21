Yenilenmiş ürünlerde tüketiciyi koruyacak kanun yürürlükte Ticaret Bakanlığı, hem yenilenmiş ürün sektörünün büyümesi hem de tüketicilerin daha etkin korunması amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini duyurdu. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, hukuki aykırılıklar için adil, ölçülü, gerekli ve orantılı yaptırımlar öngörülüyor.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ikinci el piyasasında sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli standartlar çerçevesinde yenilenerek sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulmasına yönelik uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanan "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" 2020'de yürürlüğe girdi.

İKİNCİ EL TELEFON PİYASASINDA KAYIT DIŞILIĞIN ÖNLENMESİ AMAÇLANDI

Yapılan yasal düzenlemeyle, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin ortadan kaldırılması, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesi, ithalatın azaltılması ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el ürün almalarının sağlanması amaçlandı.

YASANIN KAPSADIĞI ÜRÜNLER ARTIRILDI

2021 yılında yapılan ek düzenlemeler neticesinde, yenilenerek satışa sunulabilecek kullanılmış malların listesi, cep telefonu ve tabletlerin yanı sıra akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemleri de ihtiva edecek şekilde genişletildi.

KURALLAR GÜNCELLENDİ

Ticaret Bakanlığı, bugün de gelişen piyasa şartları, teknolojik gelişmeler, artan çevre hassasiyeti, yenilenmiş ürün sektörünün büyüme potansiyeli ve vatandaşların yenilenmiş ürün tecrübelerinden elde edilen geri dönüşler bu alanda birtakım güncellemeler yapılması gerekliliğini doğurduğunu açıkladı.

YENİ KARARLAR

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığınca 21 Ağustos 2024 tarihli ve 32639 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile amaçlananlar için şu ifadeler kullanıldı:

"YENİLENEN ÜRÜNLERDE STANDARTLAR YANGINLAŞACAK"

Yenilenen ürünlerin belirlenen standartlara uygun olarak yaygınlaşması hedeflenmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile yenileme merkezlerine şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme yapma imkanı tanınmakta, böylece yenileme hizmeti sunacak TSE hizmet yeterlilik belgesi sahibi hizmet noktası ağının genişletilmesi amaçlanmaktadır.

"YENİLEME YETKİSİNDEKİ SUİSTİMALLER GİDERİLECEK"

Yenileme yetkisi suistimallerine karşı koruyucu tedbirler getirilmektedir. Söz konusu yeni düzenleme uyarınca yenileme yetkisi verilen ticari işletmenin bu yetkiyi başka işletmelere devretmesi kesin olarak yasaklanarak, yenileme hizmetinin yalnızca yetkin işletmelerce sunulması sağlanmaktadır.

"HUKUKİ AYKIRILIKLAR İÇİN YAPTIRIM GETİRİLİYOR"