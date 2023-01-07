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    Yenileştirilmiş elektronik tüketim eşyasının ithaline izin yok

    Ticaret Bakanlığı, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmediğini bildiren bir açıklamaya imza attı.
    • 07.01.2023 - 13:54
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    Yenileştirilmiş elektronik tüketim eşyasının ithaline izin yok

    Kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin yok.

    Ticaret Bakanlığı'ndan "yenileştirilmiş elektronik tüketim eşyasının ithaline" ilişkin açıklama geldi.

    Ticaret Bakanlığı, medyada farklı yorumlanan haberlerin oluşturduğu karmaşayı aydınlatmak için, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmediğini bildiren bir açıklama yaptı.

    Medyada yapılan hatalı yorumların aydınlatılması amaçlanıyor

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın, özellikle tüketim mallarının ithalatına izin verildiği yönünde hatalı yorumlar yapıldığı ifade edildi.

    ithalat

    Kamuoyunun aydınlatılması gereği duyuldu

    AA'nın haberine göre, kamuoyunun doğru bilgiye sahip olması için açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

    "Atık olmayan kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatının Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması hususunda bir değişiklik söz konusu değildir. Bu çerçevede, kural olarak kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik tüketim eşyasının ithaline izin verilmemektedir."


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