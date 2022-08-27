Yer fıstığına 5 kat zam gelebilir

Geçen yıl 5 lira olan yer fıstığı bu sene hasat döneminin verimsiz geçmesinden dolayı, fiyatının 5 kat artarak 25 lira olması bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli fıstık üreticisi olan Adana'da bu yıl ekim alanlarının azalması ve rekoltenin düşmesi nedeni ile geçen yıla oranla fiyatların artması bekleniyor.

Yer fıstığı üretiminin yarısı Adana'dan

Adana Türkiye'nin yer fıstığı üretinin yarısını oluşturuyor. Adana'nın Kozan ilçesinde haziran ayının ilk günleri yer fıstığı ekimi için hareketlilik başlamıştı.

Bitkisel yağ üretiminde de kullanılan yer fıstığı ekiminde ise Adana, Türkiye'de ilk 3. sırada yer alıyor.

Ekim alanları yüzde 60 azaldı

Geçen yıl ürünün fiyatının düşük olması nedeniyle ekim alanları yüzde 60 azaldı.

İnsan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılmasının yanı sıra topraktaki azotu da zenginleştiren yer fıstığı, geçen yıl 270 bin dönüm, bu yıl ise 110 bin dönüm ekildi.

Fiyatlar 5 kat artabilir

DHA'nın haberine göre; Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, rekolte azlığı nedeniyle, geçen yıl 4-5 lira olan fiyatların bu yıl tarlada 25 liraya kadar yükseldiğini söyledi.

İncefikir, "Dönümden ortalama 500-600 kiloluk rekolte alınıyor. Bu rakam tarlalara göre de değişebiliyor. Geçen yıl fiyatlar kötü olduğu için çiftçiler farklı ürünlere yönelmişti.

Ekim alanlarındaki daralma nedeniyle fiyatlar arttı. Önümüzdeki günlerde arz-talebe göre fiyatlar yine değişir. Arz düşük. Talep artarsa fiyatlar daha da yükselebilir." ifadelerini kullandı.