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    Yerel ve yaygın gazetelerin bayi satış fiyatı güncellendi

    Gazetelerin bayi satış fiyatı, katma değer vergisi dahil, yerel ve bölgesel gazetelerde 75 kuruştan, yaygın gazetelerde ise 1 liradan az olamayacak.
    • AA
    • 04.03.2021 - 12:52
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    Yerel ve yaygın gazetelerin bayi satış fiyatı güncellendi

    Bayi satış fiyatını içeren düzenlemeyi içeren, "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlandı. Düzenlemeyle yönetmeliğin "Asgari satış fiyatı ve komisyon oranı" başlıklı 47. maddesi değiştirildi.

    BAYİLERE ÖDENECEK KOMİSYON YÜZDE 40'I AŞMAYACAK

    Değişiklik uyarınca, gazetelerin her yayın gününe ait beher nüshasının, son nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı katma değer vergisi dahil 75 kuruştan, yaygın gazetelerde ise 1 liradan daha az, bayilere ödenecek komisyon ücreti toplamı ise üzerinde yazılı meblağın yüzde 40'ından daha fazla olamayacak.

    Düzenleme 1 Mayıs 2021'de yürürlüğe girecek.

    Yerel ve yaygın gazetelerin bayi satış fiyatı güncellendi #1

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