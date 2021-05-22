Yerli bot 'mavi vatan'ın koruyucu kartalları için göreve hazır

Antalya Serbest Bölge'de üretilen, özgün ve yerli tasarım 122 sahil güvenlik botundan ilki testleri başarıyla geçti.

Antalya, mavi vatanın koruyucuları için yerli bot üretiminde aktif rol üstleniyor.

Türk deniz yetki alanlarında 7 gün 24 saat esasıyla görev yapan ve "mavi vatan"ın koruyucu kartalları olarak nitelendirilen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacakları botların yerli donanımlarla Antalya'da üretimine başlandı.

İLK YERLİ BOT TESTLERDEN GEÇTİ

Serbest bölgede faaliyet gösteren Antalya merkezli Ares Tersanesi'nce yürütülen projede, ilk yerli botun yapımı tamamlandı. Test aşamasından başarıyla geçen bot, göreve hazır hale geldi. Firma, 122 botu 6 yılda ilgili kurumlara teslim etmeyi planlıyor.

“122 SAHİL GÜVENLİK BOTU ÜRETİMİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK”

Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, 105'i Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17'si ise Emniyet Genel Müdürlüğüne olmak üzere 122 sahil güvenlik botu üretimi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

SERİ ÜRETİME BAŞLANILACAK

Prototip botun operasyonel kabul testlerini gerçekleştirdiklerini, tasarım ve doğrulama faaliyetlerini tamamladıklarını belirten Alanç, "İlk botun üretimi tamamlandı, test ve kendi kalite kontrolleri gerçekleştirdik. İlk botun tamamlanmasının ardından seri üretime geçme aşamasına geldik. Yaklaşık 6 yıl süre boyunca her iki ayda bir 6 botun üretimi ve teslimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

“BOTLAR KÜÇÜK AMA KABİLİYETLERİ BÜYÜK “

İlk botun teslimatını bu yaz gerçekleştirecek. Botların küçük ama kabiliyetlerinin büyük olduğuna dikkati çeken Alanç, 12 metre uzunluğundaki botların, 35 deniz mili sürat hızına sahip olduğunu dile getirdi.

(Utku Alanç)

“TASARIM VE DONANIM MİLLİ”

Alanç, botların tasarım ve donanımın kendilerine ait olduğunu ifade ederek, "Tümünün modeli aynı, sadece dış tasarımında bir takım farklılıklar var ama kabiliyetleri ve performans değerleri birebir aynı." dedi.

“ARKA TARAFINDA KURTARMA PLATFORMU VAR”

Botlarda tıbbi ekipmanların da bulunacağını belirten Alanç, arka tarafında kurtarma platformunun yer aldığını, yaralı, vefat gibi durumlarda buranın kullanılacağını anlattı.

TÜRK KARA SULARINDA VE BÜYÜK GÖLLERDE GÖREV YAPACAK

Alanç, botların özellikle mülteci ve denizde kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda kullanılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“BOTLAR, VAN GÖLÜ'NDE DAHİ GÖREVDE OLACAK”

"Artvin'den, Hopa'dan Mersin'e kadar Türkiye'nin bütün sahil kasabalarına konuşlandırılacak ve 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak. Güvenlik güçlerimize büyük bir kabiliyet kazandıracak. Botlar, Van Gölü'nde dahi görev yapacak. Türk kara sularında, üç denizimizde ve büyük göllerimizde mülteci faaliyetleri ile kaçakçılığın önlenmesinde güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılacak."