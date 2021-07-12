Yerli ceviz miktarını artırmak için harekete geçildi

Ceviz Üreticileri Derneği, Türkiye'de dünya standartlarında üretilen ceviz miktarını artırmak hedefi üzerine yapılaştı ve ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ceviz Üreticileri Derneği'nden (CÜD), yapılan açıklamaya göre, CÜD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ergüder, dernek üyelerinin, dünya standartlarında ceviz üretimi yapmakta olan kurumsal girişimciler olduğunu kaydetti.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK CEVİZ PAZARI TÜRKİYE”

Yaklaşık 35 bin dekarı kapsayan orta ve büyük ölçekli tarım arazilerinde modern tarım teknikleri kullanan katılımcılara hitaben Ergüder, şunları kaydetti: "Derneğimizin ana amacı dünyanın en büyük ceviz pazarı olan Türkiye’de, üyelerimiz tarafından yüksek standartlarda üretilen lezzetli ve kaliteli ceviz miktarını arttırarak, 250 milyon dolara yaklaşan cari açığa pozitif katkı sağlamaktır. Bizim görevimiz dünyanın en iyisini üretmek. Tüketicilerimizden ricamız ise Türkiye’nin üretimi lezzetli ve kaliteli cevizi ısrarla talep etmeleridir."

HEDEF DEKAR BAŞINA REKOLTEYİ 500-550 KİLOGRAMA YÜKSELTMEK

CÜD açıklamasına göre, dernek, Anadolu'nun 3 bin yıllık ceviz kültürünün mirası ile tabiatı koruyup kaliteli ve lezzetli ceviz yetiştiriciliği yaparak, Türkiye’nin cari açığına olumlu fayda sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

CÜD üyeleri, 35 bin dekarda dikili 900 binden fazla ceviz ağacı ile kısa vadede yıllık 19 bin ton rekolteye ulaşmayı hedeflerken Türkiye genelinde dekar başına 200-250 kg olan ortalama ceviz verimini de 500-550 kilograma yükseltmeyi planlıyor.

Bu hedefe ulaşmak için oluşturulan üretim komitesi, fidan seçiminden bahçe kurulumuna, bitki beslemeden sürdürülebilir bahçe yönetimine, eğitimden tarım teknolojileri kullanımına kadar modern tarım teknikleri konusunda üyelerine yol göstermek için çalışmalarını başlattı.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİMİ CEVİZ: CEVİZİN YERLİSİ, CEVİZİN EN LEZZETLİSİ

Dernek, "Türkiye'nin Üretimi Ceviz: Cevizin Yerlisi, Cevizin En Lezzetlisi" sloganıyla tüketici ile iletişim kurarak kaliteli yerli cevizin farkını anlatmak amacıyla da iletişim çalışmalarına başladı.