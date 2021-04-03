Yerli firma, ihracat değeri gram başına 50 dolar olan haberleşme harp bileşenleri üretiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, haberleşme ve elektronik harp teknolojileri konusunda kritik bileşenleri tasarlayıp üreten Tualcom Elektronik AŞ'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti.

Bakan Varank'a yaptığı ziyaret sırasında yurt içi ve dışında birçok platformun kritik bileşenlerini sağladıkları bilgisini veren Genel Müdürü Tunahan Kırılmaz , özellikle İHA, SİHA, füze ve mühimmatların alt sistemlerini geliştirdiklerini ifade etti.

BİRİM "TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ" İLE KURULDU

Tualcom'un 8 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknogirişim Sermayesi Desteği" ile kurulduğunu belirten Kırılmaz , daha sonra TÜBİTAK desteği ve savunma sanayi kuruluşlarına sağladıkları ürünlerle projelerine devam ettikleri söyledi.

Kırılmaz, çoğunluğu mühendis ve teknisyenlerden oluşan 60 kişilik ekiple en alt seviyeye kadar tasarım ve üretim yaptıklarını dile getirdi.

"ÜRÜNLERİMİZİN YERLİ VE MİLLİ OLARAK ÜRETİLMESİ ÖNEMLİ"

Kırılmaz, ürettikleri ürünlerin yaklaşık yüzde 20'sini ihraç ettiklerine dikkati çekerek, "Bunu daha da geliştirmek için çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Ürünlerimiz, yüksek teknolojili ve oldukça küçük boyutlu olmaları nedeniyle tüm platformlara entegre edilebilen yapılarıyla tercih ediliyor. Yabancı muadillerden daha başarılı performans sergileyebiliyoruz. Bu sayede de yoğun talep görüyoruz. Şu an çoğunluğu İHA ve füzeler olmak üzere milli platformlarımızda yabancı ürünler yerine bizim ürünlerimiz tercih ediliyor. Elektronik harp ve haberleşme sistemleri gibi kritik bileşenlerden oluşan ürünlerimizin ithal ediliyor olması zaten problemlere neden olabiliyor. Bu sebeple ürünlerimizin yerli ve milli olarak geliştirilmesiyle üretilmesi kritik öneme sahip." açıklamasında bulundu.

FİRMANIN İHRACAT TUTARI 1.5 MİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 5 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini söyleyen Kırılmaz, Almanya, İngiltere, Fransa, Brezilya, Güney Kore, İtalya ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeye ürün ihraç ettiklerini bildirdi.

Yerli firma, harp bileşenleri üretiyor VİDEO

"GRAM BAŞINA 40-50 DOLAR MERTEBESİNDE KATMA DEĞERİ OLAN ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ"

Kırılmaz, geliştirdikleri ürünlerin kalite ve performans açısından dünyayla rekabet edebilecek seviyede olduğunu vurgulayarak, "Bir ülkeye satış yaptığımızda diğer ürünlerimize de talep oluyor. Bu yüzden gelişerek devam eden ihracatımız söz konusu. Gram başına 40-50 dolar mertebesinde katma değeri olan ürünler geliştiriyoruz ve ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Kırılmaz, yakın zamanda 8 antenli "Anti-Jam" sistemi geliştirdiklerini, bu sistemin de yüksek performansıyla İHA ve SİHA platformlarında talep edilebileceğini ifade etti.

MİLLİ KONUMLAMA SİSTEMİ

Sürü haberleşmesi sistemleri de ürettiklerini belirten Kırılmaz, bunların yerli platformlarda aktif olarak kullanıldığını ve füze-İHA, İHA-İHA, İHA-yer haberleşmesi gibi tüm haberleşmeleri milli ürünlerle yapabildiklerini bildirdi.

Kırılmaz, sürü konseptli elektronik harp sistemi çalışmasıyla birden fazla platformun birbiriyle haberleştirilerek daha etkin bir kabiliyete kavuşulacağını dile getirerek, "Sistemlerimizin maliyet etkin ve küçük boyutlarda olması, bunların birbiriyle haberleşecek şekilde modellenmesi, ciddi bir güç ve yetenek olması bakımından önem taşıyor. Biz de yeni konseptlere uygun yeni donanımları geliştirerek savunma sanayimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.

GPS ve GNSS'den bağımsız milli konumlama sistemi üzerinde çalıştıklarını bildiren Kırılmaz, şunları kaydetti:

"Burada da platformlarımız kendi konumlarını milli çözümlerimizle sunabilecekler. İlk denemelerini yapmaya başladık, çeşitli uçuşlarda gösterimlerimizi yapıyoruz. Bu sistem platformlarımız için global navigasyon uydularına ihtiyaç duymadan kendi milli çözümlerimizle bölgesel bir navigasyona uyum sağlayabiliyor. Böylelikle bir İHA'mız ya da füzemiz üzerinde hiçbir GPS alıcısı olmadan da uçuş yapabilecek."

"MİLLİ UZAY PROGRAMI'NA CİDDİ KATKILARIMIZ OLABİLİR"

Kırılmaz, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndaki hedeflerine özellikle haberleşme, telemetri ve milli navigasyon sistemi tarafında ciddi katkı sunabileceklerini belirterek, "Zaten biz bunları eskiden beri belli platformlar için çalıştığımız için hazırlık seviyemiz yüksek. Hatta önümüzdeki aylarda bir pilot bölgede uygulama yapmayı hedefliyoruz. İHA, SİHA, füze ve mühimmatlarımız yabancı konumlama sistemi ihtiyacı olmadan kendi konumlarını bulabilecek, hedeflerine rahatlıkla milli sistemlerle ulaşmış olacaklar." dedi.