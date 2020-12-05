Yerli hayvan ırk tescil listesine 10 tür eklendi

Tescil edilen yerli hayvan ırk ve hatlarının listesine 10 yeni hayvan ismi daha eklenerek, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

10 YENİ HAYVAN, YERLİ HAYVAN LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Tescil edilen yerli hayvan ırkı listesine 10 yeni hayvan daha eklenmiŞ oldu. Buna göre, sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla yerli hayvan ırk ve hatlarının tescil edildiği listeye Akbay (tavuk), Anadolu-T (tavuk), Anadolu arısı, Hatay arısı ekotipi, Trakya arısı ekotipi, Artlı (koyun), Çepni (koyun), Of (koyun), Eşme (koyun) ve Hünkari (güvercin) de dahil edildi.