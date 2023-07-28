Yerli helikopter T70 orman yangınlarına müdahalede rol aldı Hava sıcaklarının artması ile sayısı çoğalan orman yangınlarına havadan müdahale eden araçlardan birisi de yerli üretim helikopter T70 oldu. Helikopter, Yunanistan ve Kemer'deki yangınlarda aktif görev yaptı.

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AA

Orman yangınları hava sıcaklıklarını arttığı dönemde artışa geçti. Havaların sıcak olması yangın söndürmeyi de zorlaştırdığı için havadan müdahale önem kazanıyor.

Bu amaç doğrultusunda, Türkiye'de orman yangınlara havadan müdahale için kullanılan araçların sayısı artmaya devam ediyor.

Geçen yıl envantere dahil olan yeni araçlar ve rezerv güç ile 24 uçak, 100 helikopter, 10 İHA ve 4 bin 800 kara aracıyla orman yangınlarına hızlı şekilde müdahalede bulunuluyor.

Yangınlara havadan müdahalede 322 ton su taşıma kapasitesine ulaşıldı

Yangınlara havadan müdahalede 322 ton su taşıma kapasitesine ulaşılırken yangınlarla mücadele için 25 bin personel görev yapıyor.

TUSAŞ, yerli imkanlarla 2 adet T70 üretti

2022'de söz konusu hava gücüne TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen 2 adet T70 yangın söndürme helikopteri eklendi.

Yerli T70 helikopteri orman yangınlarına müdahale etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıl envanterine kattığı, T70 helikopteri de orman yangınlarına müdahalede aktif görev alıyor.

Yunanistan'da çıkan orman yangınlarına müdahale için gönderildi

Yunanistan'da çıkan orman yangınlarına müdahale için de gönderilen T70 helikopteri ile yangın söndürme uçakları tarafından bu ülkede 3 günün sonunda toplam 184 sorti ve 544 ton su atımı yapıldı.



Antalya Kemer'deki orman yangınlarıyla mücadelede yer aldı

Antalya Kemer'deki orman yangınlarıyla mücadelede de T70 helikopteri görev yapıyor.

Gece uçuyor

2,5 ton su atabilen helikopter, gece de uçabiliyor.

Ayrıca Kemer'deki yangınlara müdahale aralıksız sürerken bölgeye 11 uçak, 22 helikopter, 62 arazöz ve 512 personel sevk edildi.

İnsanlı keşif uçakları yangın bölgesinde

Öte yandan, Bakanlığın envanterine bu yıl giren yeni hava araçlarından ileri teknolojiye sahip insanlı keşif uçakları da başta orman yangınları olmak üzere deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra ormancılık ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabiliyor.

Uçaklar sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen teknolojiye sahip

İleri teknolojik sensör ve kameralı görev sistemlerine sahip keşif uçakları, sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen yüksek teknolojili görev sistemi özelliği de taşıyor.

30 dakikada bölgenin haritasını çıkartıyorlar

İnsanlı keşif uçağı, 100 bin hektar büyüklükte bir alanın yüksek çözünürlüklü ortofoto haritasını 30 dakikada üreterek uydu vasıtasıyla saha yöneticilerine aktarabiliyor.