Yerli turistler seyahate 5 yılda 177 milyar lira harcadı

Yurt içinde ikamet eden vatandaşların seyahat harcaması son 5 yılda kademeli artış gösterdi ve 2015-2019 dönemindeki seyahatlerin harcamaları 177 milyar lira rakamına ulaştı.

Yerli turistlerin toplam seyahat harcaması 2015'te 24 milyar 409 milyon 560 bin lira, 2016'da 28 milyar 33 milyon 83 bin lira, 2017'de 35 milyar 305 milyon 804 bin lira, 2018'de 40 milyar 266 milyon 153 bin lira ve son olarak da 2019'da 48 milyar 910 milyon 856 bin lira oldu.

Böylece, yurt içinde ikamet eden vatandaşların, seyahat için 5 yılda toplam harcaması 176 milyar 925 milyon 455 bin liraya ulaştı.

EN BÜYÜK PAY YEME-İÇME VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE

Bu dönemde yapılan kişisel harcamaların yarısından fazlasının yeme ve içme ile ulaştırmaya ayrıldığı gözlendi.

Kişisel harcamalarda 5 yıllık dönemde en fazla harcama, 54 milyar 855 bin 171 lira ile yeme ve içme sektöründe yaşandı.

Yeme ve içmenin ardından en çok harcama ulaştırma için yapıldı. 2015-2019 döneminde yurt içi turistler 50 milyar 160 milyon 747 bin liralık ulaşım harcamasında bulundu.

KONAKLAMA, GİYECEK, HEDİYELİK EŞYA VE SAĞLIK HARCAMALARI PEŞ PEŞE SIRALANDI

5 yıllık dönemde bu harcamaları 19 milyar 978 milyon 952 bin lira ile konaklama, 18 milyar 191 milyon 441 bin lira ile giyecek ve hediyelik eşya, 10 milyar 851 milyon 73 bin lira ile diğer harcamalar ve 6 milyar 625 milyon 915 bin lira ile sağlık harcamaları izledi.

Seyahat öncesi giyecek, ilaç, çanta, kamera ve benzeri konularda yapılan harcamalar 2015-2019 döneminde 1 milyar 675 milyon 143 bin lira oldu.

5 YILDA YAKLAŞIK 374 MİLYON SEYAHAT

Yurt içinde ikamet eden vatandaşlar 2015-2019 döneminde toplam 373 milyon 606 bin seyahat gerçekleştirdi. Bu sayı 2015'te 71 milyon 251 bin, 2016'da 68 milyon 450 bin, 2017'de 77 milyon 179 bin, 2018'de 78 milyon 523 bin ve 2019'da 78 milyon 202 bin olarak kayıtlara geçti.

YERLİ TURİST, YAKIN ZİYARETİNİ TERCİH ETTİ

Yapılan seyahatlerin dağılımına bakıldığında 5 yılda yakınları ziyaretin başı çektiği görüldü. Bu dönemde yurt içindeki vatandaşlar 245 milyon 394 bin kez yakınlarını ziyaret amaçlı seyahat gerçekleştirdi.

GEZİ, EĞLENCE, TATİL, SAĞLIK, TOPLANTI, KONFERANS, KURS, SEMİNER VE KÜLTÜR AMAÇLI GEZİLER

Yakınları ziyaretin ardından en çok gezi, eğlence, tatil amaçlı seyahatler yapıldı. Bu alanda 2015-2019 döneminde 85 milyon 826 bin seyahat kaydedildi. Aynı dönemde 20 milyon 767 bin seyahatin sağlık için, 4 milyon 228 bin seyahatin toplantı, konferans, kurs, seminer için ve 2 milyon 921 bin seyahatin de kültür için yapıldığı görüldü.