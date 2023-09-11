Yerli üretim drone kalkanı ilk kez Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor Kötü amaçlı kullanılan dronelara karşı koruma kalkanı sağlamak için Türkiye'de üretilen sistemin ihracatına başlandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Dronelar çeşitli alanlarda hayatımıza girdi ve büyük rahatlık sağlarken, bazen de kötü amaçlarla kullanılıyor.

Bir Türk firması, bu tür kullanıma izin vermeyen bir sistem geliştirdi ve yerli drone kalkanını Suudi Arabistan'a ihraç etmek için anlaşma yaptı.

Türk savunma sanayisinde geliştirilen sistem sayesinde dronelar uzak mesafelerden algılanacak, olası saldırılar otomatik olarak anında önlenecek.

İlk sözleşme Suudi Arabistan'la yapıldı

ASER Teknoloji tarafından drone tehditlerine karşı geliştirilen GHOST Hava Güvenlik Kalkanı için ilk sözleşme, Suudi Arabistan'a ihracat için yapıldı.

Özellikle radyo frekans (RF) konusunda önemli kabiliyetlere ve deneyime sahip olan ASER Teknoloji, bu birikimi yeni nesil jammer ve anti-drone silahları üretiminde değerlendirdi.

GHOST, gece/gündüz, yaz/kış, 7/24 kesintisiz görev yapıyor.

Tehdide dönüşen dronelar için karşı tedbir sistemleri

Sayısal RF sinyali kullanarak etkin karıştırma/köreltme, yönlendirme yapan çözümler oluşturan şirket, kötü amaçlı kullanıldığında tehdide dönüşen dronelar için karşı tedbir sistemleri üretti.

GHOST sistemi, GHADI Holding ortaklığı ile Askeri Sanayiler Genel Otoritesine (GAMI) tedarik edilecek.

Yerli sistemle kritik tesislerin güvenliği sağlanacak

Kurumun yöneticisi Aslı Murat, droneların ciddi sorunlara yol açabildiğini ve kritik tesislerin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

"Suudi Arabistan yüksek teknolojiye yatırım yapıyor"

Ürün tedarikinin yanında ortaklaşa teknoloji geliştirilmesi konusunda da mutabakata vardıklarını dile getiren Murat, yaşana gelişmeleri şöyle dile getirid:

Birlikte geliştirilecek anti-drone sistemi mevcut GHOST versiyonunun üzerinde yenilikçi teknolojiler içerecek ve dünya pazarına arz edilecek. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman liderliğinde Suudi Arabistan yüksek teknolojiye yatırım yapmakta.

Sistem gözetim radarına sahip

Sistem, piyasada yaygın satılan, saptanamayacak kadar küçük dronelara karşı savaşta, sınırda, kıyıda, kritik tesis ve güvenlik gözetim uygulamalarında durumsal farkındalık sağlayabilen bir gözetim radarına sahip bulunuyor.

İHA sınıfına entegresi yapılan radar sistemi, döner ve sabit kanatlı hava araçlarını belirleme işlemini otomatik olarak anlık yapıyor ve droneları kuşlardan ayırt ederek tehdidi tanımlıyor.

Yüksek hassasiyetli, tespit ve dinlenme olasılığı son derece düşük radar, 360 derece durumsal farkındalık sağlıyor. Radarın düşük çıkış gücüne rağmen İHA'ları algılama mesafesi sabit kanatlı mini İHA'larda 6 kilometreye kadar çıkıyor.

Tespit edilen droneların RF alıcı-verici sistemleri arasındaki iletişim RF jammer ile kesiliyor ve dronelar etkisiz hale getiriliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)