Yerli üretime destek için sanayileşme icra komitesi kuruluyor

Yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla Sanayileşme İcra Komitesi kurulmasına karar verildi.

Türkiye, son yıllarda artırdığı sanayide milli ve yerli olma hedefini bir kurum katarak, daha ileriye taşımayı planlıyor.

Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK), Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı'ndan oluşacak.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

YERLİ ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİK KABİLİYETLERİ GELİŞTİRECEK KARARLAR ALINACAK

Sanayileşme İcra Komitesi, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin, kamu alımları dahil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini arttırmak amacıyla kararlar alacak.

KOMİTENİN YETKİLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretime imkan verecek şekilde, uzun vadeli alım planları yapmasına yönelik kararların da alınacağı komitenin başlıca görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

"İhale şartname ve sözleşmelerinin yerliliği engellemeyecek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknolojik bileşenlerin yerlileşmesini sağlayacak şekilde hazırlanmasını sağlayacak tedbirler almak.

Yurt içi üretimin kısıtlı olduğu stratejik alanlarda yatırım yapılmasını sağlayacak kararlar vermek.

Ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurt içi üretim sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda karar almak.

Yurt içinde üretilecek öncelikli ürünlere yönelik, ilgili tüm kurum ve kuruluşları bağlayıcı yol haritaları oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin kararlar vermek."

BÜTÇESİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NDAN

SAİK'in faaliyet giderleri ile politika ve kararları doğrultusunda oluşturulacak destek programları kapsamında yapılacak harcamalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine bu amaçlarla konulacak ödeneklerle karşılanacak.