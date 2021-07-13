Sanayileşmede yerli ve milli ürünlerin ön plana çıkması bu kez de tamamıyla Türkiye'de üretilen itfaiye aracının "Dünyanın En İyi İtfaiye Aracı” seçilmesiyle devam ediyor.

Yerli ve milli itfaiye araçları üreten İzmirli şirket Volkan İtfaiye, İspanya merkezli Top 10 Archivo'nun “Dünyanın En İyi İtfaiye Aracı” araştırmasında birinci geldi.

40 ÜLKEYE İHRACAT

İtfaiye aracı üreten firma, 40 ülkeye araçlarını ihraç ediyor. “Dünyanın En İyi İtfaiye Aracı” araştırmasında birinciliği göğüsleyen Lion marka aracın 4x4, 6x6 ve 8x8 olmak üzere üç farklı varyasyonu var.

Yerli ve milli üretim 'dünyanın en iyi itfaiye aracı' seçildi VİDEO



HAVALİMANLARINDA UÇAK YANGINI SÖNDÜRMEYE PROGRAMLI

Araç, havalimanlarında uçak yangını söndürme aracı olarak kullanılıyor. Küçük havalimanlarında 4x4 kullanılıyor. 6x6, optimum seviyede bir araç. Büyük havalimanlarında da 8x8 araçlar kullanılıyor. 8x8 araçlarında ikiz motor teknolojisi bulunuyor.

ARAÇ KULLANIM KOLAYLIĞI İLE ÖNE ÇIKTI

Araştırma sonucunda birinci gelmelerinin kendilerine de sürpriz olduğunu belirten firmanın yönetim kurulu üyesi Duygu Tecim, “Dünyadaki diğer üreticilerle birlikte bir araştırma yapılmış ve aracımız birinci seçilmiş. Çok gururlandık. Hem İngilizce hem de İspanyolca versiyonla özel bir video hazırlanmış. Bu araçlar Uluslararası Havacılık Örgütünün belirlediği standartlarda üretiliyor. Bizi rakiplerimizden ayıran özelliklerimiz; tasarımı, kullanım kolaylığı ve estiği.

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEK BİR ÇATI ALTINDA

Bunların haricinde, kullandığımız motor ve şanzımanı çok iyi şekilde adapte ettiğimiz ve bütün yangın söndürme sistemini tek bir çatı altında ürettiğimiz için araçlarımız çok daha yüksek performansta çalışıyor." açıklamasını yaptı.

"ARAÇLAR TAMAMIYLA YERLİ ÜRETİM"

Tecim, “Biz şu an havalimanlarında kullanılan uçak yangın söndürme araçları, yüksek metrajlı merdivenler ve endüstriyel araçlar üzerine yoğunlaştık. Türkiye'de 50 farklı havalimanında araçlarımız kullanılıyor. Bunun haricinde Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya'da, araçlarımız aktif olarak kullanılıyor. Araçlarımızın özelliği, 750 beygir motor gücü, 16 ton su kapasitesinde olması. Araçlarımız, motor ve yürüyen aksamları haricinde tamamıyla yerli üretim.” diye konuştu.