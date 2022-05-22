Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu'nu doldurdu

İstanbul, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nden başlayarak Galata'ya kadar uzanan bölgede yaya yoğunluğu dikkati çekiyor.

Bu hafta sonu İstanbul'da havalar ısındı. Havalar ısınınca hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, gezi için özellikle Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni tercih etti.

Beyoğlu'ndaki cıvıl cıvıl dükkanlar, sokak çalgıcılarının renkli görüntüleri evlerinden çıkıp hava almak isteyen İstanbulluları kendisine çekiyor.

Beyoğlu'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi'ne sadece vatandaşlar değil çok sayıda yabancı ve yerli turist akın etti.

Turistler bol bol fotoğraf çektirdi

DHA'nın haberine göre, Turistler özellikle Galata Kulesi'ne büyük ilgi gösterdi. Kulenin etrafında, turistlerin fotoğraf çektirdiği görüldü.

Beyoğlu'nda hafta sonu yoğunluğu VİDEO





























