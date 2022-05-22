Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
479.765
1.06%
BTXN Coin
13.52
3.28%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu'nu doldurdu

    İstanbul, Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nden başlayarak Galata'ya kadar uzanan bölgede yaya yoğunluğu dikkati çekiyor.
    • 22.05.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 17:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu'nu doldurdu

    Bu hafta sonu İstanbul'da havalar ısındı. Havalar ısınınca hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar, gezi için özellikle Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni tercih etti.

    Beyoğlu'ndaki cıvıl cıvıl dükkanlar, sokak çalgıcılarının renkli görüntüleri evlerinden çıkıp hava almak isteyen İstanbulluları kendisine çekiyor.

    Beyoğlu'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

    Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Galata Kulesi'ne sadece vatandaşlar değil çok sayıda yabancı ve yerli turist akın etti.

    Turistler bol bol fotoğraf çektirdi

    DHA'nın haberine göre, Turistler özellikle Galata Kulesi'ne büyük ilgi gösterdi. Kulenin etrafında, turistlerin fotoğraf çektirdiği görüldü.

    Beyoğlu'nda hafta sonu yoğunluğu VİDEO

    Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu nu doldurdu #1

    Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu nu doldurdu #2

    Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu nu doldurdu #3

    Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu nu doldurdu #4

    Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu nu doldurdu #5

    Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu nu doldurdu #6

    Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu nu doldurdu #7

    Yerli yabancı turistler hafta sonu Beyoğlu nu doldurdu #8


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Sen kim Abdülhamid'e saygısızlık kim

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı!
    Medya

    Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı!

    Görüş Bildir