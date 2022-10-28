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    Yerli yatırımcının fon büyüklüğü 514,8 milyar lirayla rekor kırdı

    Salgın sonrası ivme kazanan fon yatırımlarıyla ilgilenenlerin, portföy çeşitlendirme arzusu giderek yaygınlaşıyor.
    • 28.10.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 14:57
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    Yerli yatırımcının fon büyüklüğü 514,8 milyar lirayla rekor kırdı

    Küresel anlamda yaşanan belirsizlikler yatırımcının kararlarını etkiliyor. Son yıllarda klasik döviz ve altın yatırım anlayışı, hisse senedi ve fonlara doğru kayıyor.

    Türkiye'de salgın sonrası ivme kazanan fon yatırımları büyüklüğü 514,8 milyar lira ile rekor kırarken, bu tutarın yüzde 98,5'ini yerli yatırımcıların portföyü oluşturdu.

    Fonların yatırımcı sayısı artıyor

    Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Türkiye'de fonlara yatırım yapan yatırımcı sayısı artışını sürdürüyor.

    Yatırımcı sayısı 3 milyon 317 bin oldu

    Buna göre, geçen yılın eylül ayında Türkiye'de 3 milyon 140 bin düzeyinde bulunan fon yatırımcı sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,6 artarak 3 milyon 317 bine dayandı.

    Bu dönemde yatırımcıların fon portföy büyüklüğü de 223,7 milyar liradan 514,8 milyar liraya yükseldi.

    Yatırım büyüklüğü 2,5 katına çıktı

    Böylece eylül itibarıyla Türkiye'deki fon yatırım büyüklüğü neredeyse 2,5 katına çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

    Yerli yatırımcının fon büyüklüğü 514,8 milyar lirayla rekor kırdı #1

    Fon yatırımında en büyük pay yerlinin

    Türkiye'de eylül ayı itibarıyla büyüklüğü 514,8 milyar liraya ulaşan fon yatırımlarının 507,1 milyar lirası yerli, 7,7 milyar lirası yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi.

    Böylece Türkiye'de eylül ayı itibarıyla toplam fon yatırımlarının yüzde 98,5'inin yerli yatırımcıların portföyünde tutulduğu görüldü.

    En fazla fon yatırımı İstanbul'dan

    Türkiye'de fon yatırımı bulunan yerli yatırımcıların büyük çoğunluğunun İstanbul'dan olması dikkati çekerken, eylül ayı itibarıyla kentte yapılan fon yatırımları büyüklüğü 333,5 milyar liraya ulaştı. İstanbul'da fon yatırımı olan kişi sayısı ise eylül itibarıyla 674 bine dayandı.

    Yerli yatırımcının fon büyüklüğü 514,8 milyar lirayla rekor kırdı #2

    50-60 yaşın ilgisi var

    AA'nın haberine göre, fon yatırımı yapan yerli yatırımcının yaş dağılımına bakıldığında, 50-60 aralığının öne çıktığı görülüyor. Söz konusu yaş grubunda bulunan kişilerin toplam fon portföy büyüklüğü 80,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.


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