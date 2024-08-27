Yeşil Bodrum mandalini raflarda yerini aldı Sofralarda tadı, kokusu ve aromasıyla damaklarda eşsiz bir tat bırakan Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ürettiği yeşil Bodrum mandalininin satışına başlandı.

İHA

Muğla ilinin Bodrum ilçesinde yetişen coğrafi işaretli Bodrum mandalinini eski günlerine getirmek için yürütülen çalışmalar meyvelerini veriyor.

Kokusu, kendine has yapısıyla Bodrum mandalini, yapılan son çalışmalarla birlikte sadece olgun hasat döneminde değil yeşil mandalin olarak da pazarlanmaya başladı.

Yeşil Bodrum mandalini, piyasada istenilen 30-45 milimetre form aralığına ulaşınca toplanarak süpermarket raflarında yer edinecek şekilde paketleniyor.

YEŞİL BODRUM MANDALİNİ ARANAN ÜRÜN OLDU

Kendine özgü aroması olan yeşil Bodrum mandalini, salatalar, yemekler ve tatlılara lezzet vermesi ile raflarda aranan ürün haline geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)